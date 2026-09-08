0

Prenota la tua copia per PS5 di Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito direttamente su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di prenotare una copia PS5 di Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   08/09/2026
Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito
Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito
Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito
News

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di prenotare una copia PS5 di Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito al prezzo finale di 60,99€. Effettua il pre-order direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: L'uscita del gioco è fissata per il 3 dicembre 2026. Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito è un coinvolgente gioco di ruolo che permette di reclutare, allenare e combinare i celebri mostri della serie Dragon Quest per creare una squadra sempre più potente.

L'avventura segue le vicende di due ragazze, Bianca e Nera, che diventano domamostri e partono alla scoperta di un nuovo e misterioso mondo ricco di creature e sorprese.

Ulteriori dettagli sul gioco

Durante il viaggio è possibile incontrare un'enorme varietà di mostri, ognuno caratterizzato da abilità e tecniche differenti. I giocatori possono allenarli, farli combattere e sfruttare il sistema di sintesi per combinare due creature e ottenerne di nuove, più forti o addirittura appartenenti a specie mai viste prima.

Dqmtww 4 Ll 05293

Il mondo di gioco propone inoltre uno stile visivo particolare, con un orizzonte leggermente curvo che dona maggiore profondità agli scenari e nasconde panorami e luoghi tutti da scoprire. I mostri preferiti possono accompagnare le protagoniste durante l'esplorazione, indipendentemente dalla loro specie o dimensione.

L'obiettivo è dimostrare la forza della propria squadra, ottenere ricompense e creare la combinazione di mostri perfetta per ogni strategia.

#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Prenota la tua copia per PS5 di Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito direttamente su Amazon