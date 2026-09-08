Prenota la tua copia per PS5 di Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito direttamente su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di prenotare una copia PS5 di Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito al prezzo finale di 60,99€. Effettua il pre-order direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: L'uscita del gioco è fissata per il 3 dicembre 2026. Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito è un coinvolgente gioco di ruolo che permette di reclutare, allenare e combinare i celebri mostri della serie Dragon Quest per creare una squadra sempre più potente.

L'avventura segue le vicende di due ragazze, Bianca e Nera, che diventano domamostri e partono alla scoperta di un nuovo e misterioso mondo ricco di creature e sorprese.