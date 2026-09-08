Prenota la tua copia per PS5 di Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito direttamente su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di prenotare una copia PS5 di Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito al prezzo finale di 60,99€. Effettua il pre-order direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: L'uscita del gioco è fissata per il 3 dicembre 2026. Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito è un coinvolgente gioco di ruolo che permette di reclutare, allenare e combinare i celebri mostri della serie Dragon Quest per creare una squadra sempre più potente.
L'avventura segue le vicende di due ragazze, Bianca e Nera, che diventano domamostri e partono alla scoperta di un nuovo e misterioso mondo ricco di creature e sorprese.
Ulteriori dettagli sul gioco
Durante il viaggio è possibile incontrare un'enorme varietà di mostri, ognuno caratterizzato da abilità e tecniche differenti. I giocatori possono allenarli, farli combattere e sfruttare il sistema di sintesi per combinare due creature e ottenerne di nuove, più forti o addirittura appartenenti a specie mai viste prima.
Il mondo di gioco propone inoltre uno stile visivo particolare, con un orizzonte leggermente curvo che dona maggiore profondità agli scenari e nasconde panorami e luoghi tutti da scoprire. I mostri preferiti possono accompagnare le protagoniste durante l'esplorazione, indipendentemente dalla loro specie o dimensione.
L'obiettivo è dimostrare la forza della propria squadra, ottenere ricompense e creare la combinazione di mostri perfetta per ogni strategia.