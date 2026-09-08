YouTube mostra una schermata vuota nella homepage: diverse segnalazioni da parte degli utenti

Diversi utenti stanno segnalando un problema legato alla schermata principale di YouTube , riscontrato su più piattaforme. Dopo i recenti malfunzionamenti che avevano causato la scomparsa di commenti e titoli o la mancata visualizzazione dei video salvati nelle playlist, la piattaforma deve ora fare i conti con un nuovo malfunzionamento.

Feed vuoto

Secondo quanto segnalato da diversi utenti su Reddit, la pagina di YouTube appare vuota. I titoli dei video sarebbero in realtà visibili nella parte superiore della pagina, ma tutti gli altri elementi non vengono caricati. Questo fenomeno, secondo quanto riportato, si verifica sia su web che su app Android e iOS, nonché su alcune Smart TV. Il problema sembrerebbe riguardare anche YouTube TV, anche se al momento non sono stati forniti chiarimenti in merito.

Il bug

Alcuni utenti hanno tuttavia segnalato che i video continuano ad essere riprodotti normalmente: il malfunzionamento riguarda quindi principalmente il caricamento di immagini e miniature. Tuttavia, YouTube ha confermato l'esistenza del problema, quindi molto presto potremmo aspettarci una risoluzione. Per il momento, YouTube suggerisce di provare a passare a un'altra connessione Internet o a un hotspot wireless come soluzione temporanea.

Tuttavia, alcuni utenti hanno riferito di non aver risolto neanche in questo modo, suggerendo che l'origine del disservizio potrebbe non essere legata alla connessione. Non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti in merito. Al momento non abbiamo riscontrato problemi né da web né su TV e dispositivi mobili. Se anche voi avete notato il feed vuoto, invece, fatecelo sapere nei commenti qui sotto.