YouTube cambia il doppio tap su Android per un’interfaccia più chiara

Avete bisogno di avanzare o tornare indietro rapidamente in un video di YouTube? Il doppio tap è una delle funzioni più comode e apprezzate della piattaforma (tranne quando ci capita per sbaglio di ritrovarci al video successivo). Ebbene, a quanto pare YouTube starebbe introducendo una nuova interfaccia pensata per rendere la funziona ancora più fruibile. Alcuni utenti, stando a quanto segnalato dai colleghi di Android Authority, hanno già iniziato a notare il cambiamento. Vediamo meglio tutti i dettagli.

Le novità

Partiamo da una precisazione importante: il doppio tap continua a funzionare esattamente come prima, quindi non è cambiato nulla a livello operativo. La novità riguarda invece ciò che viene mostrato sullo schermo: dopo aver toccato due volte il display, sulla barra rossa di avanzamento compare un indicatore che segnala il numero di secondi saltati. Di seguito vi mostriamo un'immagine per farvi capire meglio:

L'indicatore

Per il resto, come anticipato, non cambia nulla: sarà ancora possibile effettuare il doppio tap sul lato destro o sinistro dello schermo per avanzare o tornare indietro nel video, proprio come avviene attualmente. Attualmente le modifiche sono visibili su dispositivi Pixel 10 Pro, Pixel 11 Pro e Galaxy Z Fold 7 con la versione stabile 21.33. Specifichiamo che l'interfaccia è invece già attiva su dispositivi iOS; di seguito vi mostriamo il video che ci ha mandato l'utente @MelAle (grazie mille):

Al momento non abbiamo ancora notato queste modifiche sui nostri dispositivi Android, ma continueremo a monitorare la situazione e vi aggiorneremo qualora dovessero comparire. L'obiettivo potrebbe essere quello di rendere l'esperienza ancora più pulita e intuitiva, ma per ora non è chiaro se questa modifica verrà estesa a tutti gli utenti o rimarrà limitata alla fase di test.