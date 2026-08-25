Alien Breed torna con una raccolta celebrativa per i 35 anni della serie

Commodore e Antstream, in collaborazione con Team17, hanno annunciato Alien Breed 35th Anniversary Collection , una raccolta pensata per celebrare i 35 anni della serie action horror fantascientifica, chiaramente ispirata ad Alien . Il progetto comprenderà l'intera libreria dei giochi appartenenti ai primi anni della serie, mantenendone le versioni e l'impostazione originali ma introducendo una serie di novità pensate per renderli più adatti all'hardware moderno.

Le novità

La raccolta proporrà sei giochi: I giochi inclusi nella raccolta sono: Alien Breed, Alien Breed Special Edition 92, Alien Breed 2 (AGA e OCS), Alien Breed Tower Assault, Alien Breed 3D (+ Demo 1 & 2) e The Killing Grounds; affrontabili in solitaria oppure in cooperativa, con supporto per il multiplayer locale e per quello online peer-to-peer. A queste si aggiungeranno modalità inedite come Rush Mode, pensata per la cooperazione online, e Horde Mode, una modalità survival giocabile da soli o in squadra contro ondate di nemici di forza crescente, senza salvataggi né possibilità di continuare la partita.

Sul fronte dei controlli, i titoli riceveranno il supporto completo ai twin-stick per le produzioni 2D e 3D, oltre ai tradizionali mouse e tastiera per i giochi in prima persona. Saranno inoltre disponibili salvataggi multipli tramite save state, impostazioni globali per personalizzare grafica, audio e gameplay e un'interfaccia rivista per facilitare l'utilizzo dei titoli originali senza modificarne l'impostazione di base.

Tanta attenzione è stata data anche alla componente audiovisiva. I giocatori potranno scegliere tra il formato originale 4:3 e il più moderno 16:9, oltre a diversi filtri CRT che riproducono l'aspetto dei televisori degli anni Novanta. Sarà inoltre possibile aggiungere cornici personalizzate allo schermo per adattare l'esperienza ai monitor contemporanei.

La raccolta comprenderà infine The Vault Interactive Archives, un archivio interattivo dedicato alla storia di Alien Breed. Al suo interno saranno disponibili concept art, materiali relativi alle pubblicazioni originali, interviste agli sviluppatori e video retrospettivi realizzati con membri del team originale, oltre a contenuti e segreti da scoprire.

Alien Breed 35th Anniversary Collection è prevista per settembre 2026 su PS5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC.