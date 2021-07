Alien Breed 3D: il remake gratuito in GZDoom è arrivato alla versione 1.0

Project Osiris, il remake di Alien Breed 3D realizzato con GZDoom, è arrivato alla versione 1.0. Si tratta di un progetto liberamente scaricabile, che potete godervi nella sua interezza. Arcturus Deluxe, l'autore, ha anche pubblicato un video per mostrarlo in azione.

Alien Breed 3D fu uno dei cloni di DOOM più riusciti per sistemi Amiga. Realizzare uno sparatutto in prima persona per il sistema di casa Commodore non era un'impresa facile, ma Team17 ottenne ottimi risultati, per quanto le vendite non furono proprio eccezionali (siamo nel 1995 e l'Amiga era già sul viale del tramonto).

Per molti di quelli che all'epoca non possedevano un PC, come del resto Arcturus Deluxe, Alien Breed 3D fu il primo FPS. Vederne riprodotte le sedici mappe in una versione fedele ma non specchiata (l'autore si è preso delle libertà per migliorare delle cose che nell'originale non funzionavano), finalmente senza troppe limitazioni tecniche, è davvero una gioia.

Per giocarci, non vi resta che scaricare Project Osiris da itch.io. L'archivio .zip contiene tutti i file di gioco e non richiede di avere installato Doom sul PC per avviarlo.