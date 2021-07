One Piece Odyssey: marchio registrato da Shueisha e Bandai Namco

Shueisha e Bandai Namco hanno registrato il marchio One Piece Odyssey, per un progetto di cui ancora non si sa ancora niente. Naturalmente sarà qualcosa di relativo a One Piece, ma non è chiaro se si tratti di un videogioco (probabile, visto il coinvolgimento di Bandai Namco) o di qualcos'altro. L'unico indizio viene dalla categoria della registrazione, che comprendere anche i videogiochi (oltre a una lunga serie di altri prodotti).

Per il resto la pagina della registrazione non ci aiuta molto. Sappiamo che il marchio è stato registrato il 3 luglio 2021, con la richiesta fatta a metà giugno. C'è anche il logo e nulla più:

One Piece Odyssey logo

Gioco console / PC o mobile? Action, adventure o gioco di ruolo? Impossibile dirlo in questo momento, ma immaginiamo che presto ne sapremo di più.