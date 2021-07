Stadia: annuncio lavorativo fa intravedere il tentativo di rilancio di Google

Un nuovo annuncio lavorativo di Google lascia intravedere la nuova filosofia dietro a Stadia e di come la casa di Mountain View voglia rilanciarla, facendola arrivare su più apparecchi possibili, anche quelli non necessariamente dedicati al gioco. Se vogliamo è ciò che sta tentando di fare anche Microsoft con Xbox Cloud Gaming, ma con ben altra determinazione, almeno fino a questo momento.

L'annuncio lavorativo cerca un Product Manager che dovrà occuparsi di aumentare il numero di apparecchi supportati, in particolare quelli televisivi. Di fatto Stadia mira ad arrivare a un pubblico potenziale amplissimo, i famosi tre miliardi di utenti cui mira anche Microsoft.

Ce la farà? Per adesso l'unica certezza è che Stadia è stata depotenziata con la dismissione di tutto il settore sviluppo first party e che negli ultimi mesi ha volato basso, si spera in attesa di un rilancio in grande stile di qualche tipo.

Sarebbe davvero un peccato che una tecnologia eccellente come quella impiegata da Stadia andasse sprecata, proprio nel momento in cui i concorrenti si stanno facendo più agguerriti e le prospettive per il settore si fanno più interessanti.