Sanitarium Enhanced riporta il cult horror del 1998 su PC e console

A quasi trent'anni dalla pubblicazione originale, Sanitarium si prepara a tornare con un'edizione aggiornata. Ziggurat Interactive ha infatti annunciato Sanitarium Enhanced , nuova versione della celebre avventura grafica horror sviluppata da DreamForge, che nel 1998 aveva ricevuto il riconoscimento di Adventure Game of the Year e che si era riuscita a scavare una sua nicchia di appassionati, che ne apprezzavano in particolare i temi e le atmosfere.

Quello di una volta

Il gioco conserva la struttura punta e clicca e l'atmosfera inquietante dell'originale, ma introduce diverse migliorie pensate per adattarlo alle piattaforme moderne. Per la prima volta sarà disponibile il supporto completo ai controller, mentre la risoluzione widescreen sarà utilizzabile anche durante il gameplay. Sono previste inoltre ottimizzazioni specifiche per Steam Deck e una serie di interventi sulla qualità dell'esperienza, tra cui la possibilità di modificare la velocità dei movimenti.

La storia mantiene al centro un protagonista che si risveglia in un manicomio in rovina, sfigurato e privo di memoria. Non sa chi sia né come sia arrivato lì e la fuga dalla sua cella rappresenta soltanto l'inizio di un viaggio attraverso una successione di luoghi da incubo. Tra villaggi abitati da bambini deformi, città segnate da mutazioni e circhi popolati da creature grottesche, il protagonista dovrà ricostruire progressivamente la sua identità e comprendere la verità dietro la sua situazione.

Tra le aggiunte di Sanitarium Enhanced ci sarà anche una modalità opzionale con suggerimenti, pensata per facilitare l'individuazione degli elementi interattivi e rendere più accessibile l'esplorazione. L'edizione includerà inoltre una galleria di contenuti extra, con materiale inedito proveniente dallo studio originale.

Ziggurat Interactive ha infine previsto la correzione di diversi bug e problemi tecnici mai affrontati. L'obiettivo sembra quindi quello di conservare il gioco del 1998 intervenendo soprattutto sugli aspetti che possono risultare meno agevoli per il pubblico contemporaneo.

Sanitarium Enhanced sarà disponibile nel corso del 2026 su PS5, Xbox Series X e S, PS4, Nintendo Switch e PC.