Effettua il pre-order di Gears of War: E-Day al prezzo minimo garantito su Amazon, esce ad ottobre

L'avventura segue la comparsa dell'Orda di Locuste dalle profondità della terra, proponendo un'esperienza caratterizzata da un'atmosfera più oscura e brutale, con nemici rivisitati per restituire alla serie una maggiore sensazione di paura e tensione.

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Ulteriori dettagli sul gioco

Il caratteristico combattimento basato sulla copertura torna protagonista, accompagnato da movimenti e sistemi di spostamento modernizzati che puntano a rendere gli scontri più dinamici. Oltre alla campagna, il gioco offre diverse modalità multiplayer, tra cui Assedio dell'Orda, con un campo di battaglia PvE più ampio e ambizioso, e una modalità Versus PvP rinnovata e orientata alla competizione.

La componente cooperativa permette di giocare online con fino a quattro persone nelle modalità Campagna, Assedio dell'Orda e Versus. Su console è inoltre possibile creare una squadra locale composta da due giocatori grazie allo schermo condiviso. L'edizione fisica per Xbox Series X include il disco, ma richiede il download di contenuti aggiuntivi