Nuovi aumenti per YouTube Premium in Italia: ecco quanto costeranno adesso gli abbonamenti

L'abbonamento Premium individuale passa da 13,99 a 15,99€ al mese , con un incremento di 2€. L'aumento più consistente riguarda invece il piano Premium Family , che cresce di 4€ e raggiunge i 29,99€ mensili .

YouTube Premium aumenta nuovamente i suoi prezzi in Italia , con nuovi rincari che coinvolgeranno tutti i principali piani disponibili. Le nuove tariffe entreranno ufficialmente in vigore a partire dalla metà di settembre 2026 , anche se Google le ha già pubblicate sul sito ufficiale del servizio.

Google ha giustificato la modifica delle tariffe con la necessità di continuare a garantire un servizio di elevata qualità . Gli utenti, come previsto per questo tipo di variazioni contrattuali, possono comunque interrompere l'abbonamento in qualsiasi momento senza incorrere in penali.

I dettagli e le caratteristiche dei singoli piani d'abbonamento a YouTube Premium

Per quanto riguarda le caratteristiche, il piano YouTube Premium elimina la pubblicità dai video, compresi quelli disponibili su YouTube Kids, permette la riproduzione in background e il download dei contenuti per la visione offline. L'abbonamento comprende inoltre YouTube Music senza annunci e offre una qualità audio e video superiore.

Premium Lite propone invece un'esperienza senza pubblicità, la riproduzione in background e il download offline per la maggior parte dei video, quindi con alcune limitazioni rispetto al piano completo.

Il piano Family offre le stesse funzionalità di Premium, ma consente di condividere l'abbonamento con fino a cinque altri account. La condivisione è tuttavia destinata alle persone che vivono nella stessa abitazione, in linea con le restrizioni già introdotte da YouTube.