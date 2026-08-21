Nuovi aumenti per YouTube Premium in Italia: ecco quanto costeranno adesso gli abbonamenti

YouTube Premium aumenta nuovamente i suoi prezzi in Italia, con nuovi rincari che coinvolgeranno tutti i principali piani disponibili. Le nuove tariffe entreranno ufficialmente in vigore a partire dalla metà di settembre 2026, anche se Google le ha già pubblicate sul sito ufficiale del servizio.
L'abbonamento Premium individuale passa da 13,99 a 15,99€ al mese, con un incremento di 2€. L'aumento più consistente riguarda invece il piano Premium Family, che cresce di 4€ e raggiunge i 29,99€ mensili.
Anche Premium Lite, introdotto in Italia meno di un anno fa, diventa più costoso: il prezzo passa da 7,99 a 8,99€ al mese. Infine, il piano dedicato agli studenti sale da 8,99 a 10,49€ mensili.