ChatGPT Space trasforma l’IA per lavorare in team senza mille copia-incolla

OpenAI vuole ridurre questi passaggi con Space, un nuovo ambiente collaborativo integrato nel servizio. L'obiettivo è permettere a persone e IA di lavorare sugli stessi contenuti senza dover continuamente passare da uno strumento all'altro .

ChatGPT sta diventando sempre più utile per creare documenti, raccogliere idee e sviluppare contenuti, ma il lavoro spesso prosegue altrove. Un testo preparato con il chatbot deve essere copiato in un documento, condiviso con i colleghi e poi riportato in ChatGPT per applicare le modifiche richieste.

ChatGPT Space porta persone e IA nello stesso ambiente

Space è stato presentato da OpenAI durante il DevDay e prende il posto della precedente Library per gli utenti che hanno accesso alla funzione. L'obiettivo è riunire nello stesso spazio pagine, file caricati e cartelle, con il supporto futuro anche per presentazioni e fogli di calcolo. I Projects rimangono invece separati e continuano a essere dedicati a conversazioni, file e istruzioni legate ai singoli progetti.

La condivisione di idee su OpenAI Space

Il fulcro della nuova esperienza sono le Pages, documenti modificabili che possono contenere testo, immagini, grafici, tabelle, file e strumenti interattivi. Una conversazione esistente può essere trasformata in una pagina, dopodiché il contenuto può essere modificato manualmente oppure affidato a ChatGPT per riscrivere singole sezioni.

La collaborazione non si limita alla condivisione del documento. Più persone possono lavorare contemporaneamente sulla stessa pagina e utilizzare i commenti per indicare modifiche precise. Ogni collaboratore mantiene inoltre il proprio ChatGPT, che può essere coinvolto direttamente nel lavoro insieme agli altri membri del gruppo.

Space si avvicina così a strumenti come Google Workspace, dove l'IA di Gemini è integrata in applicazioni come Docs, Sheets e Slides. OpenAI punta però su un modello nel quale chatbot e agenti operano direttamente all'interno dello spazio condiviso, invece di affiancare semplicemente gli strumenti tradizionali.

Il nuovo ambiente può inoltre collegarsi a servizi esterni come Google Drive e Slack. Gli agenti Dots possono intervenire sui contenuti condivisi anche quando cambiano le informazioni di un progetto. OpenAI ha già anticipato l'arrivo di Slides e Sheets collaborativi, mentre la funzione automatica "Keep updated" per mantenere aggiornate le pagine non è ancora disponibile al debutto.

ChatGPT Space è in distribuzione sul web e desktop per gli utenti Pro, Business ed Enterprise. Da smartphone è possibile trovare, leggere e condividere le Pages, mentre per ora non è consentito crearle o modificarle.