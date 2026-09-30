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ChatGPT Space trasforma l’IA per lavorare in team senza mille copia-incolla

Un nuovo spazio di lavoro permette di creare, modificare e condividere documenti con altre persone, coinvolgendo ChatGPT direttamente nel processo.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   30/09/2026
ChatGPT

ChatGPT sta diventando sempre più utile per creare documenti, raccogliere idee e sviluppare contenuti, ma il lavoro spesso prosegue altrove. Un testo preparato con il chatbot deve essere copiato in un documento, condiviso con i colleghi e poi riportato in ChatGPT per applicare le modifiche richieste.

OpenAI vuole ridurre questi passaggi con Space, un nuovo ambiente collaborativo integrato nel servizio. L'obiettivo è permettere a persone e IA di lavorare sugli stessi contenuti senza dover continuamente passare da uno strumento all'altro.

ChatGPT Space porta persone e IA nello stesso ambiente

Space è stato presentato da OpenAI durante il DevDay e prende il posto della precedente Library per gli utenti che hanno accesso alla funzione. L'obiettivo è riunire nello stesso spazio pagine, file caricati e cartelle, con il supporto futuro anche per presentazioni e fogli di calcolo. I Projects rimangono invece separati e continuano a essere dedicati a conversazioni, file e istruzioni legate ai singoli progetti.

La condivisione di idee su OpenAI Space
La condivisione di idee su OpenAI Space

Il fulcro della nuova esperienza sono le Pages, documenti modificabili che possono contenere testo, immagini, grafici, tabelle, file e strumenti interattivi. Una conversazione esistente può essere trasformata in una pagina, dopodiché il contenuto può essere modificato manualmente oppure affidato a ChatGPT per riscrivere singole sezioni.

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La collaborazione non si limita alla condivisione del documento. Più persone possono lavorare contemporaneamente sulla stessa pagina e utilizzare i commenti per indicare modifiche precise. Ogni collaboratore mantiene inoltre il proprio ChatGPT, che può essere coinvolto direttamente nel lavoro insieme agli altri membri del gruppo.

Space si avvicina così a strumenti come Google Workspace, dove l'IA di Gemini è integrata in applicazioni come Docs, Sheets e Slides. OpenAI punta però su un modello nel quale chatbot e agenti operano direttamente all'interno dello spazio condiviso, invece di affiancare semplicemente gli strumenti tradizionali.

Il nuovo ambiente può inoltre collegarsi a servizi esterni come Google Drive e Slack. Gli agenti Dots possono intervenire sui contenuti condivisi anche quando cambiano le informazioni di un progetto. OpenAI ha già anticipato l'arrivo di Slides e Sheets collaborativi, mentre la funzione automatica "Keep updated" per mantenere aggiornate le pagine non è ancora disponibile al debutto.

ChatGPT Space è in distribuzione sul web e desktop per gli utenti Pro, Business ed Enterprise. Da smartphone è possibile trovare, leggere e condividere le Pages, mentre per ora non è consentito crearle o modificarle.

#Tecnologia
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