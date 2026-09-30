Henry Cavill vuole fare un videogioco con un Googlebook

La passione di Henry Cavill per i videogiochi è cosa ben nota, ma finora il celebre attore non si era mai sbilanciato dall'altra parte della barricata: lo fa adesso, grazie a una collaborazione con Google, attraverso la quale annuncia la sua volontà di sviluppare un videogioco utilizzando un Googlebook.
La questione ha chiaramente a che fare con la comunicazione di Google legata ai nuovi laptop basati su Android annunciati il mese scorso dalla compagnia di Mountain View, ma è interessante la scelta del soggetto e anche la modalità di questa campagna, con Cavill che sembra davvero volersi impegnare nello sviluppo.
L'idea è dimostrare anche la semplicità di utilizzo dei Googlebook e la loro duttilità, che dovrebbero consentire a Cavill di portare a termine la lavorazione su un videogioco pur non essendo affatto uno sviluppatore professionista.
Un test interessante
I Googlebook si basano su un sistema operativo Android e su una notevole integrazione dell'intelligenza artificiale attraverso Gemini, che dovrebbe supportare diverse funzioni ed elaborazioni, in modo da semplificare e rendere più fluido l'utilizzo del computer.
Il software supportato dall'IA dovrebbe anche aprire le porte a nuove potenzialità in ambito produttivo, tra le quali forse anche la possibilità di sviluppare videogiochi, cosa su cui si incentra questo particolare "stunt" promozionale che coinvolge Henry Cavill.
L'attore si è dimostrato subito molto incuriosito dai nuovi dispositivi proposti da Google ed è stato coinvolto dalla compagnia con questa iniziativa peculiare, potendo dunque accedere in anteprima ai primi modelli di Googlebook.
La collaborazione specifica sul misterioso videogioco di Henry Cavill dovrebbe partire a novembre, con il supporto attivo di Google, dunque probabilmente ci saranno ulteriori aggiornamenti regolari sull'andamento del progetto.
Per il momento non sappiamo ancora nulla sul videogioco in questione, sebbene conoscendo le passioni di Cavill potrebbe avere a che fare con i giochi di ruolo o con gli strategici. Di recente abbiamo visto il modello Acer di Googlebook, l'unico che diventa anche un tablet, oltre al Lenovo Googlebook 15, ma siamo solo all'inizio di questa nuova ondata di prodotti, destinati a rappresentare l'evoluzione dei Chromebook.