Henry Cavill vuole fare un videogioco con un Googlebook

La passione di Henry Cavill per i videogiochi è cosa ben nota, ma finora il celebre attore non si era mai sbilanciato dall'altra parte della barricata: lo fa adesso, grazie a una collaborazione con Google, attraverso la quale annuncia la sua volontà di sviluppare un videogioco utilizzando un Googlebook.

La questione ha chiaramente a che fare con la comunicazione di Google legata ai nuovi laptop basati su Android annunciati il mese scorso dalla compagnia di Mountain View, ma è interessante la scelta del soggetto e anche la modalità di questa campagna, con Cavill che sembra davvero volersi impegnare nello sviluppo.

L'idea è dimostrare anche la semplicità di utilizzo dei Googlebook e la loro duttilità, che dovrebbero consentire a Cavill di portare a termine la lavorazione su un videogioco pur non essendo affatto uno sviluppatore professionista.