Lenovo Googlebook 15, ecco le specifiche del nuovo laptop con display OLED e Intel Core Ultra 5

I Googlebook rappresentano una nuova categoria di laptop basati su Gemini Intelligence, pensati per combinare un'esperienza d'uso premium con una serie di funzionalità avanzate basate sull'intelligenza artificiale. L'annuncio risale a maggio di quest'anno, quando Google ha presentato la nuova linea di laptop in grado di integrarsi perfettamente anche con gli smartphone Android. Le aziende che svilupperanno i Googlebook sono state già annunciate, tra cui Lenovo con il suo Googlebook 15 . Ora emergono nuove indiscrezioni sulle caratteristiche tecniche del dispositivo: vediamole nel dettaglio.

Caratteristiche del Googlebook 15

I colleghi di MacObserver hanno ottenuto diverse immagini del prodotto, nonché la scheda tecnica. Il numero di modello è 15IPH12 e il sistema operativo è Googlebook OS. Per quanto concerne il fronte estetico, troviamo il marchio Lenovo e una striscia LED vicino alla cerniera. Quest'ultima dovrebbe essere funzionale a tutti gli effetti, in quanto dovrebbe fornire indicazioni sullo stato della batteria e della ricarica, tra le varie cose.

Dovrebbe inoltre pesare 1,29 kg ed essere dotato di display OLED touchscreen da 15,3 pollici con una risoluzione di 2.880 x 1.800 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La luminosità dovrebbe essere invece di 500 nit. Sono presenti quattro altoparlanti con Dolby Atmos, una webcam da 5 MP con doppio microfono e un otturatore fisico per la privacy. Lato connettività troviamo invece 2 porte Thunderbolt 4 su entrambi i lati, una porta USB-A, una porta HDMI 2.0, un jack audio e un sensore di impronte digitali.

Il dispositivo è alimentato dal processore Intel Core Ultra 5 325 con grafica integrata, oltre a utilizzare una batteria da 70 Wh con un'autonomia di 11 ore, almeno secondo i test di Lenovo, e avere 16 GB o 32 GB di memoria LPDDR5x. Si parla anche di un "AI Mouse" tra gli accessori ufficiali, che potrebbe introdurre ulteriori caratteristiche insieme alla scorciatoia "AI Key".