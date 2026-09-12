Lenovo Googlebook 15, ecco le specifiche del nuovo laptop con display OLED e Intel Core Ultra 5

I Googlebook rappresentano una nuova categoria di laptop basati su Gemini Intelligence, pensati per combinare un'esperienza d'uso premium con una serie di funzionalità avanzate basate sull'intelligenza artificiale. L'annuncio risale a maggio di quest'anno, quando Google ha presentato la nuova linea di laptop in grado di integrarsi perfettamente anche con gli smartphone Android. Le aziende che svilupperanno i Googlebook sono state già annunciate, tra cui Lenovo con il suo Googlebook 15. Ora emergono nuove indiscrezioni sulle caratteristiche tecniche del dispositivo: vediamole nel dettaglio.
Caratteristiche del Googlebook 15
I colleghi di MacObserver hanno ottenuto diverse immagini del prodotto, nonché la scheda tecnica. Il numero di modello è 15IPH12 e il sistema operativo è Googlebook OS. Per quanto concerne il fronte estetico, troviamo il marchio Lenovo e una striscia LED vicino alla cerniera. Quest'ultima dovrebbe essere funzionale a tutti gli effetti, in quanto dovrebbe fornire indicazioni sullo stato della batteria e della ricarica, tra le varie cose.
Dovrebbe inoltre pesare 1,29 kg ed essere dotato di display OLED touchscreen da 15,3 pollici con una risoluzione di 2.880 x 1.800 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La luminosità dovrebbe essere invece di 500 nit. Sono presenti quattro altoparlanti con Dolby Atmos, una webcam da 5 MP con doppio microfono e un otturatore fisico per la privacy. Lato connettività troviamo invece 2 porte Thunderbolt 4 su entrambi i lati, una porta USB-A, una porta HDMI 2.0, un jack audio e un sensore di impronte digitali.
Il dispositivo è alimentato dal processore Intel Core Ultra 5 325 con grafica integrata, oltre a utilizzare una batteria da 70 Wh con un'autonomia di 11 ore, almeno secondo i test di Lenovo, e avere 16 GB o 32 GB di memoria LPDDR5x. Si parla anche di un "AI Mouse" tra gli accessori ufficiali, che potrebbe introdurre ulteriori caratteristiche insieme alla scorciatoia "AI Key".
Presto altre novità
Per ora non sappiamo quando sarà disponibile e quanto costerà, ma il prezzo potrebbe essere piuttosto alto. Nel frattempo, Google ha confermato un evento dedicato ai Googlebook per il 15 settembre 2026. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.