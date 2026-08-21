I TikTok e i Reels modificano l'attività cerebrale con una riduzione del controllo cognitivo

L'utilizzo intensivo di TikTok, Reels e altri contenuti video di breve durata è da tempo oggetto di discussione per i possibili effetti sulle capacità cognitive. Un nuovo studio della Zhejiang University, pubblicato sulla rivista NeuroImage, ha analizzato proprio ciò che accade nel cervello mentre le persone guardano liberamente questo tipo di contenuti, evidenziando alcune modifiche temporanee dell'attività cerebrale.

La ricerca ha coinvolto 56 giovani adulti, sottoposti a risonanza magnetica funzionale durante la visione di brevi video. Gli scienziati hanno concentrato l'attenzione soprattutto sulla corteccia cingolata anteriore dorsale e sulla corteccia prefrontale dorsolaterale, due regioni coinvolte in processi legati al controllo cognitivo, alla valutazione dello sforzo, alla gestione dei conflitti e alla capacità di privilegiare obiettivi futuri rispetto alle gratificazioni immediate.