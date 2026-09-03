La data di uscita di Gundam Rogue Orbit è stata annunciata con un nuovo trailer

Bandai Namco ha annunciato la data di uscita di Gundam Rogue Orbit, che sarà disponibile a partire dal prossimo 5 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S: lo conferma il nuovo, spettacolare trailer del gioco pubblicato durante lo State of Play.
Caratterizzato da un gameplay velocissimo, che punta a portare l'universo di Gundam sui nostri schermi in una maniera inedita, Rogue Orbit ci vedrà affrontare combattimenti ad alta mobilità, alternando attacchi dalla distanza e scontri ravvicinati per avere ragione dei nostri avversari.
L'obiettivo degli sviluppatori è quello di combinare l'impatto cinematografico delle battaglie tra Mobile Suit con un sistema di combattimento che premi soprattutto abilità, precisione e capacità di reagire rapidamente alle situazioni.
In Gundam Rogue Orbit ci troveremo a controllare il Gundam Helix, un nuovo Mobile Suit al centro di una storia in cui dovremo unirci a una squadra composta da soldati molto diversi fra di loro mentre l'umanità aaffronta una potente minaccia.
Un nuovo punto di ingresso
Annunciato lo scorso giugno, Gundam Rogue Orbit vuole porsi come un nuovo punto di ingresso per chi desidera avvicinarsi all'universo creato da Yoshiyuki Tomino e alla lunga tradizione che lega questa saga ai videogiochi.
Sebbene dunque gli sviluppatori si siano focalizzati sulla realizzazione di un gameplay che risultassse frenetico, spettacolare e coinvolgente, Rogue Orbit punta al contempo a consegnarci un comparto narrativo ambizioso e di spessore, con una trama avvincente e personaggi affascinanti.