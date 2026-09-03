Final Fantasy 7 Revelation ha finalmente una data d'uscita e un nuovo video gameplay

Come era stato promesso, Final Fantasy 7 Revelation ha avuto un posto d'onore allo State of Play di oggi, 3 settembre, chiudendo l'evento con uno spettacolare trailer che ha annunciato finalmente anche la data di uscita del gioco.

La terza e ultima parte della colossale operazione di remake sarà disponibile l'8 aprile 2027 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, come visibile dal trailer di presentazione che potete vedere qui sotto, con un notevole montaggio di varie scene di gameplay e narrative.

Sapevamo da tempo che il lancio era previsto per la prima parte del prossimo anno e forse ci si poteva aspettare un'uscita più vicina, ma considerando la concentrazione di giochi in arrivo all'inizio del 2027 non c'è molto da lamentarsi.