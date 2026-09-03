Final Fantasy 7 Revelation ha finalmente una data d'uscita e un nuovo video gameplay

Come era stato promesso, Final Fantasy 7 Revelation ha avuto un posto d'onore allo State of Play di oggi, 3 settembre, chiudendo l'evento con uno spettacolare trailer che ha annunciato finalmente anche la data di uscita del gioco.
La terza e ultima parte della colossale operazione di remake sarà disponibile l'8 aprile 2027 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, come visibile dal trailer di presentazione che potete vedere qui sotto, con un notevole montaggio di varie scene di gameplay e narrative.
Sapevamo da tempo che il lancio era previsto per la prima parte del prossimo anno e forse ci si poteva aspettare un'uscita più vicina, ma considerando la concentrazione di giochi in arrivo all'inizio del 2027 non c'è molto da lamentarsi.
Una doppia presentazione tra storia e gameplay
Dopo il trailer vero e proprio, la presentazione di Final Fantasy 7 Revelation è proseguita con un lungo video gameplay che ha mostrato diversi aspetti del gioco, dall'ampia mappa in stile open world esplorabile via aria con l'aeronave a una missione specifica.
La terza parte è ambientata in un ampio mondo esplorabile liberamente e pieno di varie location e attività a cui prendere parte, con gli spostamenti resi decisamente più semplici dall'uso dell'aeronave Highwind, che riveste qui un ruolo fondamentale.
I personaggi possono lanciarsi con il paracadute direttamente in qualsiasi punto della mappa, prendendo parte alle missioni in diverse zone. Il fido chocobo Piko in questo caso funziona sia come cavalcatura che come alleato in combattimento e può crescere ed evolversi con il party.
Il sistema di combattimento risulta arricchito dalla nuova Function-Integrated Tactical Suitwear, o FITS System, che espande le possibilità durante lo scontro e consente quattro diverse specializzazioni: Warrior, Knight, Black Mage e Summoner.
Un nuovo sistema di cambio del personaggio consente inoltre di passare direttamente da uno all'altro durante l'esplorazione del mondo, rendendo l'azione più dinamica di quanto visto in precedenza.
Dopo averlo visto alla Gamescom 2026, torniamo dunque a vedere Final Fantasy 7 Revelation con questi nuovi video: si tratta del capitolo che chiuderà completamente la storia principale, con i DLC che saranno su altro.