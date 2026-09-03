Dragon Ball Xenoverse 3 è stato mostrato allo State of Play

Il trailer di Dragon Ball Xenoverse 3

In questo gioco potremo creare liberamente il nostro personaggio, modificando non solo l'aspetto ma anche le tecniche che usa, imparandole dai personaggi più famosi della saga, con l'obiettivo di salvare il futuro

La descrizione ufficiale recita: "Crea il tuo Avatar definitivo e fatti strada combattendo in Dragon Ball Xenoverse 3! Scegli tra sei razze uniche per il tuo Avatar, inclusa la nuova razza degli Androidi, e personalizza il tuo stile con Stili di combattimento, Soul Assist, Abilità del Risveglio, Soul Switch, Abilità e molto altro."

"Con oltre 130 personaggi da cui imparare, compresi i personaggi non giocabili, crea il lottatore perfetto per il tuo modo di muoverti, trasformarti, attaccare e dominare ogni battaglia."

Ricordiamo che abbiamo visto il gameplay di Dragon Ball Xenoverse 3 in anteprima.