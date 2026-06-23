Dragon Ball Xenoverse 3 rivela una grande novità nel nuovo trailer

Il nuovo trailer di Dragon Ball Xenoverse 3 pubblicato da Bandai Namco rivela una grande novità di questo terzo capitolo: si tratta della meccanica chiamata Soul Switch, che consente di assumere le sembianze e le abilità dei più iconici personaggi di Dragon Ball.
Non è finita qui: grazie a un'altra novità chiamata Soul Assist, avremo la possibilità di effettuare devastanti attacchi combinati con il supporto dei più celebri Guerrieri Z, dando vita a manovre assolutamente spettacolari che ci consentiranno di sconfiggere anche gli avversari più coriacei.
Sul piano strutturale e narrativo, Dragon Ball Xenoverse 3 introduce inoltre la AGE 1000, una nuova epoca che farà da sfondo alle avventure dei giocatori e al cui centro si trova West City, una versione completamente rinnovata e più viva che mai della celebre metropoli dell'universo di Dragon Ball.
All'interno di questo ampio scenario i giocatori potranno creare il proprio avatar personalizzato e vivere una storia originale, ideata per espandere ulteriormente il mondo della serie Xenoverse.
Un cast rinnovato
Annunciato alcune settimane fa, Dragon Ball Xenoverse 3 vedrà la presenza di volti noti come Bulma e Gamma 1, che nel trailer vediamo impegnati ad accogliere i nuovi membri della Great Saiya Squad e a mostrare alcuni scorci della vita quotidiana presso la West City University.
Non mancano tuttavia i personaggi inediti, fra cui Brett, Lilica, ROM e Tap, che svolgeranno un ruolo importante all'interno della trama del gioco, che punterà a coinvolgerci con un racconto ancora più appassionante.
A proposito di personaggi, in Dragon Ball Xenoverse 3 la scelta della razza del nostro avatar avrà un peso maggiore: i Saiyan potranno accedere a diverse trasformazioni Super Saiyan, mentre gli esseri umani disporranno di abilità specifiche e di uno stile di combattimento differente, ad esempio.
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