Dragon Ball Xenoverse 3 rivela una grande novità nel nuovo trailer

Il nuovo trailer di Dragon Ball Xenoverse 3 pubblicato da Bandai Namco rivela una grande novità di questo terzo capitolo: si tratta della meccanica chiamata Soul Switch, che consente di assumere le sembianze e le abilità dei più iconici personaggi di Dragon Ball.

Non è finita qui: grazie a un'altra novità chiamata Soul Assist, avremo la possibilità di effettuare devastanti attacchi combinati con il supporto dei più celebri Guerrieri Z, dando vita a manovre assolutamente spettacolari che ci consentiranno di sconfiggere anche gli avversari più coriacei.

Sul piano strutturale e narrativo, Dragon Ball Xenoverse 3 introduce inoltre la AGE 1000, una nuova epoca che farà da sfondo alle avventure dei giocatori e al cui centro si trova West City, una versione completamente rinnovata e più viva che mai della celebre metropoli dell'universo di Dragon Ball.

All'interno di questo ampio scenario i giocatori potranno creare il proprio avatar personalizzato e vivere una storia originale, ideata per espandere ulteriormente il mondo della serie Xenoverse.