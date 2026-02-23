Dragon Ball Xenoverse 3 è già stato annunciato? Pare sia la vera identità di Dragon Ball Age 1000

A quanto pare Bandai Namco potrebbe aver già annunciato Dragon Ball Xenoverse 3 , ma sotto mentite spoglie. Secondo una scoperta emersa nelle ultime ore, il misterioso Dragon Ball: Age 1000 , presentato il mese scorso e atteso nel corso del prossimo anno, sarebbe in realtà il terzo capitolo della serie Xenoverse.

Rimaniamo in attesa di conferme da Bandai Namco

Bandai Namco ha già provveduto a rimuovere la playlist, ma non abbastanza rapidamente: l'informazione ha iniziato a circolare sui social, amplificata da post come quello qui sotto di Wario64, che ne ha immortalato l'esistenza.

Annunciato lo scorso 25 gennaio, Dragon Ball Age 1000 è stato presentato come un titolo ambientato in "un mondo di Dragon Ball completamente nuovo", con "personaggi del tutto originali portati in vita da Akira Toriyama". Il protagonista mostrato nel trailer sarebbe solo il primo di una serie di personaggi inediti che verranno introdotti nel corso dell'avventura. Bandai Namco ha inoltre descritto il progetto come il gioco del franchise con il maggior numero di "elementi e ambientazioni di sempre".

Riletta oggi, una descrizione del genere si adatterebbe perfettamente anche a un nuovo capitolo della serie Xenoverse, che da sempre punta su una narrativa con elementi originali, viaggi temporali e un cast in continua evoluzione. Detto questo, per quanto la playlist sembri una prova piuttosto solida, è comunque prudente attendere una conferma ufficiale: potrebbe trattarsi di un semplice errore di catalogazione da parte di un dipendente.

Salvo annunci improvvisi nelle prossime ore, Bandai Namco ha promesso di condividere nuovi dettagli su Age 1000 durante il Dragon Ball Battle Hour 2026, in programma dal 18 al 19 aprile a Los Angeles.