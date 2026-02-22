Le carte sexy di The Witcher avevano i colori sbagliati perché l'autore era daltonico e non voleva dirlo

Chiunque abbia controllato nel dettaglio (per ammirarne l'arte, si intende) queste " carte sexy ", come vengono comunemente chiamate, ha però notato un dettaglio: i colori sono strani e non combaciano col personaggio né col suo ritratto in-game. Il motivo? L'autore era daltonico .

La storia sullo sviluppatore daltonico di The Witcher 1

L'informazione arriva da Artur Ganszyniec, lead story designer dell'originale The Witcher, che sta rigiocando il videogioco per la prima volta in 18 anni circa. Nel secondo video della sua serie, lo vediamo iniziare a raccogliere queste carte e otteniamo così questa piccola curiosità.

Prima di tutto, Ganszyniec ammette che le tecniche di seduzione di Geralt, come chiedere in modo molto diretto di seguirlo in un "angolo" da qualche parte, sono un po' inquietanti. Inoltre, il designer afferma che non è responsabile per le carte, ma che ha udito le persone che le stavano creando e ha così scoperto la partola "MILF" (che non crediamo di dover spiegare).

Continuando, spiega che il team ha poi scoperto che la persona responsabile per la creazione delle carte era daltonica e non voleva parlarne perché se ne vergognava. Ganszyniec suggerisce però che ci sono soluzioni anche a queste situazioni, visto che ci si può basare sul numero RGB che identifica il colore oppure chiedere in modo disinvolto quale sfumatura esatta sia un certo dettaglio.

