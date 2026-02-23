Tencent ha chiuso TiMi Montreal, lo studio AAA guidato dall’ex creative director di Assassin’s Creed

Tencent ha chiuso uno dei suoi studi occidentali, TiMi Montreal, fondato nel 2021 con l'obiettivo di sviluppare nuovi giochi AAA multipiattaforma. Lo studio era guidato da Ashraf Ismail, ex creative director della serie Assassin's Creed. In cinque anni di attività, non ha pubblicato neppure un gioco.
Secondo un report di Game File, la redazione aveva ricevuto segnali della chiusura già da settimane. La conferma è poi arrivata indirettamente da vari dipendenti tramite post su LinkedIn. Tra questi, quello del programmatore Álvaro Fernandez Luzuriaga, che ha spiegato come il team fosse consapevole da tempo dell'epilogo, aggiungendo di avere "il cuore spezzato all'idea che il pubblico non potrà mai vedere ciò che questo team era capace di realizzare".
Era anche uno studio a supporto di Pokémon Unite e Call of Duty Mobile
TiMi Montreal era stato annunciato nel 2021 con l'obiettivo di "creare giochi multipiattaforma AAA open world". Come potrete intuire dalle tempistiche, si tratta di uno dei tanti studi aperti durante la crescita esponenziale del mercato videoludica, causata dai numeri drogati dal Covid-19. Nel 2022 le redini dello studio erano state affidate ad Ashraf Ismail, due mesi dopo aver lasciato il ruolo di creative director di Assassin's Creed Valhalla in seguito alle accuse di adulterio che hanno profondamente scosso la sua famiglia.
Nonostante l'obiettivo iniziale fosse quello di creare nuovi giochi AAA, la divisione canadese stava aiutando nello sviluppo di titoli live service già ben avviati all'interno di TiMi Studios, come ad esempio Honor of Kings, Pokémon Unite e Call of Duty: Mobile (da non confondere con Warzone Mobile, che chiuderà ad aprile).