Tencent ha chiuso TiMi Montreal, lo studio AAA guidato dall’ex creative director di Assassin’s Creed

Tencent ha chiuso uno dei suoi studi occidentali, TiMi Montreal, fondato nel 2021 con l'obiettivo di sviluppare nuovi giochi AAA multipiattaforma. Lo studio era guidato da Ashraf Ismail, ex creative director della serie Assassin's Creed. In cinque anni di attività, non ha pubblicato neppure un gioco.

Secondo un report di Game File, la redazione aveva ricevuto segnali della chiusura già da settimane. La conferma è poi arrivata indirettamente da vari dipendenti tramite post su LinkedIn. Tra questi, quello del programmatore Álvaro Fernandez Luzuriaga, che ha spiegato come il team fosse consapevole da tempo dell'epilogo, aggiungendo di avere "il cuore spezzato all'idea che il pubblico non potrà mai vedere ciò che questo team era capace di realizzare".