Lo studio di Mudang: Two Hearts ha dichiarato bancarotta: lo Splinter Cell coreano è cancellato

I dettagli della chiusura di EVR Studio

Secondo quanto condiviso da un utente sul sub-reddit di Mudang: Two Hearts, il team di sviluppo ha dichiarato bancarotta: sono infatti stati trovati dei documenti inviati un mese fa alla Seoul Bankruptcy Court. I motivi della bancarotta non sono chiari, ma supponiamo che la compagnia non sia riuscita ad acquisire sufficienti finanziamenti per mantere il team attivo.

Chiaramente, con la chiusura dello studio, lo sviluppo del gioco è terminato. Certo, è possibile che qualcun'altro acquisti i diritti e prosegua i lavori, ma è un'eventualità davvero rara per una nuova IP.

Non è un'enorme sorpresa, va detto, visto che già sapevamo che Mudang: Two Hearts rischiava di essere cancellato dopo grossi tagli al team di inizio anno.