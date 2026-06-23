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Lo studio di Mudang: Two Hearts ha dichiarato bancarotta: lo Splinter Cell coreano è cancellato

Mudang: Two Hearts, un gioco ispirato a Splinter Cell e fuso con ispirazioni coreane compreso il KPop, pare essere stato cancellato, visto che il team di sviluppo ha dichiarato bancarotta.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   23/06/2026
Mudang
Mudang: Two Hearts
Mudang: Two Hearts
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Lo scorso anno, all'Xbox Games Showcase, il team coreano EVR Studio ha presentato al mondo un ambizioso gioco chiamato Mudang: Two Hearts. Si tratta di un titolo che fonde elementi da action stealth in stile Splinter Cell con ispirazioni coreane, compreso il KPop.

In realtà, dovremmo dire che "si trattava" di un titolo, perché pare proprio che il gioco non verrà mai pubblicato.

I dettagli della chiusura di EVR Studio

Secondo quanto condiviso da un utente sul sub-reddit di Mudang: Two Hearts, il team di sviluppo ha dichiarato bancarotta: sono infatti stati trovati dei documenti inviati un mese fa alla Seoul Bankruptcy Court. I motivi della bancarotta non sono chiari, ma supponiamo che la compagnia non sia riuscita ad acquisire sufficienti finanziamenti per mantere il team attivo.

Chiaramente, con la chiusura dello studio, lo sviluppo del gioco è terminato. Certo, è possibile che qualcun'altro acquisti i diritti e prosegua i lavori, ma è un'eventualità davvero rara per una nuova IP.

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Non è un'enorme sorpresa, va detto, visto che già sapevamo che Mudang: Two Hearts rischiava di essere cancellato dopo grossi tagli al team di inizio anno.

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