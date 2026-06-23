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Rune Factory: Guardians of Azuma per PS5 è in sconto su Amazon per le offerte Prime

Tra le offerte di Amazon troviamo Rune Factory: Guardians of Azuma per PS5 a prezzo scontato. Preparati ad esplorare villaggi fortemente ispirati alla cultura tradizionale giapponese.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   23/06/2026
Rune Factory: Guardians of Azuma per PS5
Rune Factory: Guardians of Azuma
Rune Factory: Guardians of Azuma
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Su Amazon è attualmente disponibile Rune Factory: Guardians of Azuma per PS5 a 48,53 € rispetto al prezzo mediano di 57,80 €, permettendoti di risparmiare fino al 16%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura tra battaglie e coltivazione

Questo gioco è perfetto per chi vuole combattere, ma anche rilassarsi coltivando o creando villaggi. Si tratta precisamente di un gioco di ruolo d'azione fantasy ad ambientazione orientale, con focus sulla gestione dei propri villaggi. Ogni villaggio ha il suo tema, con festival ed eventi specifici, ma anche personaggi. Nel complesso, è un gioco decisamente rilassante e ideale per gli amanti del genere.

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Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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