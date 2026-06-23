Rune Factory: Guardians of Azuma per PS5 è in sconto su Amazon per le offerte Prime

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Un'avventura tra battaglie e coltivazione

Questo gioco è perfetto per chi vuole combattere, ma anche rilassarsi coltivando o creando villaggi. Si tratta precisamente di un gioco di ruolo d'azione fantasy ad ambientazione orientale, con focus sulla gestione dei propri villaggi. Ogni villaggio ha il suo tema, con festival ed eventi specifici, ma anche personaggi. Nel complesso, è un gioco decisamente rilassante e ideale per gli amanti del genere.

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