I Prime Days si avvicinano: approfittane provando gratis Amazon Prime per 30 giorni

Le offerte Prime Days di Amazon si avvicinano: dal 23 al 26 giugno 2026 potrai avere accesso a una serie di sconti esclusivi e risparmiare tantissimo sui tuoi prodotti preferiti. Dato che queste promozioni sono riservate agli utenti Prime, è il momento perfetto per abbonarsi o per provare gratuitamente il servizio per 30 giorni. Se sei interessato, puoi provarlo gratuitamente per 30 giorni: basterà iscriversi tramite questo link o attraverso il box sottostante. L'abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 4,99 € al mese, ma potrai annullarlo in qualsiasi momento prima ancora che scada, continuando ad usufruire della prova gratuita. I vantaggi sono davvero innumerevoli e perfetti per la stagione estiva. Vediamo ulteriori dettagli.
Tanti vantaggi per l'estate
I vantaggi di Amazon Prime sono decisamente innumerevoli, come:
- Consegna gratuita in un giorno su milioni di prodotti selezionati
- Amazon Prime Video con migliaia di film e serie TV, inclusi titoli originali
- Amazon Prime Music con playlist e 2 milioni di brani senza pubblicità
- Prime Reading, accesso a centinaia di eBook
- Offerte esclusive
Inoltre, potrai accedere ad Amazon Luna, che offre un ricco catalogo di videogiochi in streaming. Per scoprire tutti i dettagli, ti invitiamo a consultare il nostro articolo con tutte le informazioni legate ai Prime Days.
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