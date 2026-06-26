Commodore ha abbassato il prezzo del Callback 8020 prima delle prenotazioni

Con una mossa che di questi tempi risulta alquanto sorprendente, Commodore ha deciso di abbassare il prezzo del suo nuovo telefono Callback 8020 di 100 dollari (fino a circa 120€) proprio prima dell'avvio delle prenotazioni.
In effetti, l'annuncio del nuovo dispositivo che segue un po' il trend del "dumb phone" sebbene con alcune personalizzazioni peculiari, aveva generato delle polemiche soprattutto per il prezzo, giudicato eccessivamente alto, fissato a 431,75€ con la promozione iniziale (474,92€ è il prezzo standard).
In un primo momento, Commodore ha affermato che il nuovo telefono vale tutti i 500 dollari richiesti per l'acquisto, ma poi evidentemente si è resa conto di poter comunque lavorare un po' per ridurre il prezzo e ha deciso di togliere circa 100 dollari alle edizioni meno ricche.
Vediamo i nuovi prezzi ribassati
In un lungo comunicato, Commodore ha spiegato la volontà di venire incontro alle richieste e abbassare il prezzo del Callback 8020, sceso fino a 121 euro in meno rispetto al prezzo iniziale per quanto riguarda il mercato europeo.
In particolare, si registrano variazioni che vanno da 78 a 121€ in meno a seconda del modello e delle varie caratteristiche, consentendo di acquistare il Callback a prezzi che vanno da 351€ ai 563€ della Founder's Edition, che resta quella più ricca a causa della presenza di oro 24 carati al suo interno e "altri extra", subendo addirittura un aumento di costo.
Questi sono dunque i nuovi prezzi dei vari modelli di Commodore Callback, almeno per quanto riguarda la prevendita con lo sconto ulteriore:
- ProtoPET White: da 430,50 a 351,97€ (-78,53€)
- SX Silver: da 429,65 a 351,10€ (-78,55€)
- BASIC Beige: da 429,65 a 351,10€ (-78,55€)
- Starlight Edition: da 473,56 a 351,97€ (-121,59€)
- Founders Edition: da 551,06 a 563,16€ (+12,10€)
Restano comunque prezzi piuttosto alti per una sorta di "dumb phone", ovvero uno smartphone che limita le proprie funzionalità online a chiamate, messaggi e poco altro, in modo da "liberare" gli utenti dalla mania di social e internet, ma se non altro è un oggetto dotato di una certa identità.
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