Commodore ha abbassato il prezzo del Callback 8020 prima delle prenotazioni

Con una mossa che di questi tempi risulta alquanto sorprendente, Commodore ha deciso di abbassare il prezzo del suo nuovo telefono Callback 8020 di 100 dollari (fino a circa 120€) proprio prima dell'avvio delle prenotazioni.

In effetti, l'annuncio del nuovo dispositivo che segue un po' il trend del "dumb phone" sebbene con alcune personalizzazioni peculiari, aveva generato delle polemiche soprattutto per il prezzo, giudicato eccessivamente alto, fissato a 431,75€ con la promozione iniziale (474,92€ è il prezzo standard).

In un primo momento, Commodore ha affermato che il nuovo telefono vale tutti i 500 dollari richiesti per l'acquisto, ma poi evidentemente si è resa conto di poter comunque lavorare un po' per ridurre il prezzo e ha deciso di togliere circa 100 dollari alle edizioni meno ricche.