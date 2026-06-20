500 dollari per il Commodore Callback 8020 sono troppi? L'azienda afferma che li vale tutti

Commodore International ha recentemente presentato il suo nuovo hardware, il Callback 8020 , un telefono a conchiglia che punta tutto sul fascino del design retrò e sulla promessa della "disintossicazione digitale". Tuttavia, l'accoglienza del pubblico è stata segnata da un profondo scetticismo, per usare un eufemismo, legato soprattutto al prezzo di lancio di 499 dollari .

Il prezzo è giusto?

In risposta alle critiche e alle accuse circolate in rete, secondo cui il dispositivo non sarebbe altro che un telefono economico da 25 dollari di AliExpress con un nuovo marchio, Commodore ha rilasciato una dichiarazione per chiarire la natura del progetto: "Il Commodore Callback è un telefono con specifiche complete che parte da 499 dollari", ha dichiarato l'azienda. "E sì, abbiamo visto le reazioni".

Per smentire l'idea di un prodotto "preconfezionato", l'azienda sostiene che il Callback sia stato progettato da zero, utilizzando nuovi stampi creati appositamente nel 2026. La nota tecnica sottolinea l'esclusività dei componenti: "Un PCB Commodore completamente su misura. Una cerniera testata per 200.000 aperture. Monitor in-ear ottimizzati con chip DAC di livello audiofilo costruiti da partner con una storica collaborazione con Commodore (ESS creò la sintesi vocale di Impossible Mission e Ghostbusters). Una fotocamera Sony da 48 megapixel, così potrete lasciare l'iPhone a casa. Stiamo riportando i LED a cupola per notifiche ambientali personalizzabili e l'antenna a stilo per radio e un tocco di fascino in più. Sono tutti elementi completamente su misura".

Commodore tiene inoltre a precisare che non si tratta di un semplice telefono facilitato per anziani, ma di un dispositivo complesso. Il sistema operativo è una versione personalizzata di Sailfish OS (basato su Linux), sviluppata in collaborazione con esperti del settore e protetta da brevetti Commodore per quanto riguarda parti specifiche del codice.

Il nodo centrale della questione rimane però il costo. In un'epoca in cui un "flip phone" è percepito come un oggetto economico, 500 dollari rappresentano una cifra considerevole per un dispositivo che, per sua natura, offre meno funzioni di uno smartphone tradizionale. Commodore attribuisce il prezzo elevato alla mancanza di economie di scala: "Decine di migliaia di unità possono sembrare molte, ma gli sconti sulla produzione non scattano fino a centinaia di migliaia o milioni di pezzi. La verità è che siamo ancora una startup hardware in un periodo in cui i costi dei componenti stanno aumentando in tutto il mondo. E il prezzo del vostro Callback non è nemmeno sovvenzionato da alcun fornitore di servizi. Per ora".

L'acquisto di un Callback viene descritto come la creazione di un "confine" per riappropriarsi del proprio tempo, posizionandosi come "un'oasi a metà strada tra il telefono elementare e lo smartphone. Un prezzo a metà strada tra quel telefono da 25 dollari di AliExpress, privo delle nostre caratteristiche, e un top di gamma Samsung. Il prezzo è una cosa. Il valore è un'altra".