Commodore presenta il suo nuovo prodotto e non è proprio quello che ci si aspetterebbe

Il Commodore Callback è uno telefono pieghevole dall'aria decisamente classica, ed è proprio questa la sua caratteristica principale: si ispira alla filosofia dei "dumb phone", che si pongono a contrasto con gli smartphone standard proponendo una tecnologia più sostenibile.

Dalla compagnia nata dalle ceneri della celebre azienda, che in precedenza ha lanciato l'ottimo Commodore 64 Ultimate , ci si aspettava forse un altro dispositivo che rilanciasse uno dei vari home computer che hanno fatto la storia dell'industria, ma come abbiamo visto la nuova Commodore non può vivere solo di nostalgia , e ha dunque deciso di lanciarsi su qualcosa di completamente diverso.

Commodore ha infine presentato il suo nuovo prodotto in arrivo sul mercato , e non è probabilmente quello che ci si aspetterebbe da una compagnia con tale nome: si tratta infatti di Commodore Callback , un telefono che rientra nella filosofia dei "dumb phone", per così dire, sebbene si ponga in una via di mezzo.

Una via di mezzo tra smart e dumb

Tuttavia, Commodore Callback è qualcosa di più di un dumb phone, consentendo comunque l'accesso a diverse soluzioni avanzate: "Lo smartphone è ancora troppo smart ma i dumb phone sono troppo stupidi", ha spiegato Christian 'Peri Fractic' Simpson, fondatore della nuova Commodore, con un gioco di parole ovviamente sul concetto di "dump".

"Allora abbiamo costruito una via di mezzo: questo è il Callback", ha annunciato Simpson mostrando il nuovo telefono di Commodore.

Il Callback ha in effetti diverse capacità più avanzate rispetto agli altri telefono che rifiutano tutte le più moderne tecnologie, consentendo comunque l'accesso a WhatsApp, Signal, Telegram, Google Maps e Uber, per menzionare alcune app, oltre a lettori musicali e una fotocamera Sony da 48MP piuttosto avanzata.

Tuttavia, tutte le app legate ai social media sono "bloccate al livello di sistema", dunque di fatto è un telefono che serve per "disintossicarsi" dalla dipendenza da social, e può tornare particolarmente utile come dispositivo da affidare ai ragazzi più giovani.

Questi blocchi imposti ai social non possono essere aggirati, a quanto pare, dunque si tratta proprio di un dispositivo dotato di una certa potenza ma che è costruito in modo tale da non consentire di usare certe tipologie di app.

Il problema, come presumibile, è che il Callback non può nemmeno accedere ai browser web, considerando che questi possono fungere da back door per accedere alle funzionalità social, dunque sul fronte della navigazione su internet è chiaramente molto limitato.

Tuttavia, resta una soluzione molto interessante per chi volesse fare a meno di queste funzionalità: il Callback inoltre richiama ovviamente i classici Commodore con delle suonerie che riprendono lo stile del chip audio SID e ovviamente con un emulatore che consente di giocare a una selezione di classici dal Commodore 64.

Al momento, il prezzo previsto per il primo modello di Commodore Callback 8020 è 431,75€ con la promozione iniziale (474,92€ è il prezzo standard), con la possibilità di ottenere uno sconto se ci si iscrive alla lista di attesa.