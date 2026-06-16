Ring Fit Adventure potrebbe essere utile contro la depressione, per uno studio scientifico

Uscito nel 2019 per Nintendo Switch, Ring Fit Adventure non è solo un videogioco di successo, ma sta diventando oggetto di interesse anche per la comunità scientifica. I ricercatori Kexin Huang e Lei Song, dell'Università di Jilin in Cina, hanno recentemente condotto uno studio per valutare l'efficacia del gioco non solo sul corpo, ma anche sulla mente, concentrandosi in particolare sugli individui affetti da "depressione subsindromica" (soggetti che presentano sintomi depressivi, ma senza una diagnosi di disturbo depressivo maggiore).

Studi precedenti avevano già dimostrato che l'esercizio fisico regolare rappresenta una soluzione efficace per gli stadi più leggeri della depressione. Tuttavia, mantenere la costanza e l'impegno in una routine di allenamento si è sempre rivelato un ostacolo complesso per molti. Per superare questo limite, il team di ricerca ha guardato a Ring Fit Adventure.

Lo studio ha coinvolto 84 partecipanti con diagnosi di depressione subsindromica, selezionati in tre diverse università nel nord-est della Cina. Il campione è stato diviso a metà: 42 soggetti sono stati inseriti nel gruppo di controllo, proseguendo con la loro normale vita quotidiana, mentre i restanti 42 hanno seguito un regime specifico che prevedeva sessioni di gioco con Ring Fit Adventure dai 50 ai 60 minuti, due o tre volte a settimana, per un periodo di otto settimane.

A distanza di 16 settimane dall'inizio dell'esperimento, i dati raccolti hanno evidenziato una riduzione significativa dei sintomi depressivi e un miglioramento della qualità del sonno per i partecipanti del gruppo di gioco. Sebbene i risultati non abbiano potuto dimostrare in modo definitivo l'efficacia del titolo nel ridurre i livelli di ansia, i parametri generali suggeriscono un concreto miglioramento della qualità della vita.

Dalle interviste condotte con il gruppo di intervento è emerso che le dinamiche tipiche dei giochi di ruolo giapponesi presenti nel titolo, come lo sviluppo graduale del personaggio e la necessità di eseguire esercizi per azzerare la barra vitale dei nemici, hanno fornito la motivazione necessaria per continuare ad allenarsi con costanza. Sulla base di questi esiti, il team di ricerca ha concluso che Ring Fit Adventure e altri titoli simili possono rappresentare strumenti efficaci e accessibili per dare supporto a chi è affetto dai primi sintomi di depressione.

I ricercatori mantengono comunque un approccio cauto. Alcuni partecipanti hanno infatti fatto notare che fattori esterni potrebbero aver influenzato la loro percezione del benessere: ad esempio, l'aver svolto l'attività in un ambiente di laboratorio confortevole, senza doversi preoccupare del clima o dei rumori causati dall'allenamento domestico, e il supporto dello staff che ricordava regolarmente gli orari delle sessioni.

Per questo motivo, gli scienziati ritengono necessarie ulteriori indagini per valutare gli effetti del gioco in contesti meno controllati, come l'ambiente domestico, e su fasce d'età o lassi di tempo differenti.