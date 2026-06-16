Xbox Game Pass perderà otto giochi alla fine di giugno

Cosa conviene recuperare

Siamo di fronte a una delle rare volte in cui la quantità di giochi che vengono rimossi è superiore a quella dei titoli introdotti, una cosa che in effetti non capita spesso sul fronte del Game Pass, dunque questa lista merita una certa attenzione.

Sono tutti giochi presenti ormai da diversi mesi nel catalogo, dunque dovrebbe esserci stato tutto il tempo di poterli provare, ma nel caso potreste concentrare l'attenzione su questi in modo da poterli giocare prima che vengano rimossi.

Altrimenti, l'alternativa come sempre è procedere con l'acquisto, sfruttando anche lo sconto specifico dedicato ai titoli presenti nel catalogo di Game Pass.

Tra i più noti ci sono Tomb Raider e Rise of the Tomb Raider, i primi due capitoli della più recente trilogia della serie, ma anche l'inossidabile Slay the Spire, che merita sicuramente una prova, così come il rilassante Unpacking e il folle Ultimate Chicken Horse, che potrebbero rappresentare acquisti poco onerosi e convenienti.