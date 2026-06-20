Critiche al Summer Sale di EA su Steam, per il banner realizzato con l'IA, considerato orribile dalla comunità

Il Summer Sale di EA su Steam è partito, con la solita tornata di sconti sui titoli dell'editore americano, tra i quali The Sims 4 e Battlefield 6 , ma a catalizzare l'attenzione degli utenti non sono stati tanto i giochi in promozione quanto il banner utilizzato per pubblicizzare l'evento .

IA senza correzioni

Sui social e su Reddit, il banner è stato rapidamente oggetto di commenti ironici e critici, con diversi utenti che hanno espresso perplessità sulla scelta di utilizzare un'immagine di questo tipo in una campagna promozionale di un grande publisher. Tra le reazioni si leggono osservazioni come: "Un altro colosso miliardario che non è disposto a pagare qualche migliaio di dollari per un artista", oppure "Non solo non hanno pagato un artista, ma non hanno nemmeno controllato il risultato".

Il logo di Electronic Arts

Altri utenti hanno sottolineato come il livello qualitativo dell'immagine sia inferiore agli standard attuali delle tecnologie generative, definendola "neanche una buona IA, sembra quella di due anni fa", e criticando la mancanza di revisione prima della pubblicazione.

La vicenda ha riacceso anche il dibattito sull'uso dell'intelligenza artificiale nella produzione di contenuti grafici da parte delle grandi aziende. Secondo alcune osservazioni circolate online, strumenti moderni permetterebbero oggi di correggere facilmente errori evidenti attraverso tecniche di editing mirato, rendendo quindi discutibile la scelta di pubblicare un artwork così pieno di errori.