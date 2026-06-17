Ecco il nuovo Google Home Speaker: l'intelligenza di Gemini arriva in salotto, anche in Italia

L'obiettivo di Big G è infatti quello di offrire un controllo molto più naturale dei dispositivi connessi, risposte decisamente più ricche e un aiuto concreto e fluido nelle attività di tutti i giorni, superando i vecchi standard di interazione e integrando un hardware rinnovato pensato appositamente per l'IA.

Google ha ufficialmente svelato il suo nuovo Google Home Speaker , un altoparlante intelligente di nuova generazione che mette l'intelligenza artificiale di Gemini al centro esatto dell'ecosistema domestico. Disponibile sul Google Store e presso i principali rivenditori al prezzo di 100 dollari , il dispositivo non si propone come un semplice assistente vocale con cui interagire a comandi singoli, ma punta a cambiare radicalmente il modo in cui gestiamo la domotica.

Gemini diventa il cuore della casa

La vera novità di questo modello è l'integrazione nativa di Gemini for Home. Sotto la scocca, Google ha inserito un processore Quad Core da 2.0 GHz dotato di NPU (un chip dedicato proprio all'intelligenza artificiale) e 1 GB di memoria RAM per gestire le richieste in modo fluido. L'obiettivo è permettere agli utenti di interagire senza i classici schemi rigidi dei vecchi assistenti vocali. Grazie alla funzione Gemini Live, infatti, si può chiacchierare liberamente con l'altoparlante, interrompendo la risposta per fare domande successive o chiedere approfondimenti come si farebbe in una normale conversazione.

Il nuovo smart speaker di Google

L'IA permette inoltre di gestire comandi multipli e complessi con una sola frase, come chiedere contemporaneamente di regolare la temperatura, abbassare le luci e far partire la musica. Proprio per sfruttare questa integrazione, per chi acquista il dispositivo entro il 30 settembre 2026, Google include 6 mesi di abbonamento a Google Home Premium (un valore di circa 60 dollari) per sbloccare le piene capacità di Gemini Live. Al termine della prova, l'altoparlante manterrà comunque l'accesso a una versione base di Gemini per i compiti quotidiani e il controllo domotico.

Oltre alle funzioni smart, Google ha lavorato sul comparto sonoro per trasformare il dispositivo in uno strumento d'intrattenimento a tutto tondo. Il Google Home Speaker offre un audio a 360 gradi gestito da un driver full-range da 58 mm. Rispetto al precedente Nest Mini, i dati tecnici parlano di un driver grande il doppio e di bassi ben 2,5 volte più potenti.

La versione jade di Google Home

Il sistema è pensato per integrarsi rapidamente con gli altri schermi e casse della casa: è infatti possibile accoppiare due unità a un Google TV Streamer per creare un sistema home theater con audio surround spaziale in salotto. Si possono poi creare gruppi musicali con altri altoparlanti Nest o dispositivi compatibili con Google Cast per diffondere la musica in ogni stanza e lo spostamento del flusso audio da una stanza all'altra può essere comandato direttamente a voce tramite Gemini.

Dal punto di vista estetico, l'altoparlante si presenta come una sfera compatta (circa 8,6 cm di altezza) rivestita da un tessuto realizzato con un processo di maglieria in 3D che riduce drasticamente gli sprechi di filato. Il dispositivo debutta nelle colorazioni Porcelain e Hazel, mentre le varianti Jade e Berry rimangono un'esclusiva per il mercato statunitense.

Il nuovo Google Home, color berry

Google ha integrato anche diverse soluzioni sul fronte dell'impatto ambientale e della sicurezza: il corpo del dispositivo è composto per almeno il 37% da materiali riciclati e il packaging di vendita è al 100% privo di plastica. Sulla base è presente un anello luminoso dinamico che indica chiaramente quando l'IA sta ascoltando, elaborando o rispondendo. Per la privacy, poi, sul retro è presente un interruttore hardware che consente di disattivare fisicamente i 3 microfoni integrati. Infine, il Google Home Speaker si propone come un vero e proprio centro di controllo per la domotica moderna: integra un border router Thread 1.3 e funziona come hub per lo standard Matter, oltre a supportare le connessioni Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4.

In Italia, il nuovo Google Home Speaker sarà inizialmente disponibile per la prevendita dal 17 giugno su Google Store e per l'acquisto sul Google Store e altri punti vendita online dal 25 giugno, con prezzi a partire da 119,99€.