La violenza nel film di Death Stranding non sarà eccessiva, spiega il regista

Il film di Death Stranding non sarà eccessivamente violento, ha spiegato il regista Michael Sarnoski, che non porterà all'interno della pellicola scene disturbanti come quelle viste nelle sue precedenti opere, vedi ad esempio La Morte di Robin Hood.

"Ci sarà una certa dose di violenza, del resto quello di Death Stranding è un mondo brutale" ha detto Sarnoski. "Un mondo in cui sembra che la morte sia sempre dietro l'angolo, quindi deve esserci quel tipo di sensazione viscerale che ti fa pensare che potrebbe finire tutto da un momento all'altro."

"In Death Stranding, la violenza e l'azione sono propedeutiche all'esplorazione e servono anche per comprendere più a fondo il mondo di gioco" ha aggiunto il regista. "Dunque sì, ce ne sarà un po', ma in questo film non vedrete molte mascelle strappate via."

Insomma, Sarnoski punterà a trasporre in maniera fedele l'universo creato da Hideo Kojima, senza spingersi troppo oltre per quanto concerne la durezza delle situazioni e provando a colpire gli spettatori in una maniera differente.