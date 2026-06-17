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La violenza nel film di Death Stranding non sarà eccessiva, spiega il regista

Il regista del film di Death Stranding, Michael Sarnoski, ha spiegato che non metterà in scena un grado di violenza eccessivo, come quello visto nelle sue precedenti opere.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/06/2026
Sam Porter Bridges in un artwork di Death Stranding

Il film di Death Stranding non sarà eccessivamente violento, ha spiegato il regista Michael Sarnoski, che non porterà all'interno della pellicola scene disturbanti come quelle viste nelle sue precedenti opere, vedi ad esempio La Morte di Robin Hood.

"Ci sarà una certa dose di violenza, del resto quello di Death Stranding è un mondo brutale" ha detto Sarnoski. "Un mondo in cui sembra che la morte sia sempre dietro l'angolo, quindi deve esserci quel tipo di sensazione viscerale che ti fa pensare che potrebbe finire tutto da un momento all'altro."

"In Death Stranding, la violenza e l'azione sono propedeutiche all'esplorazione e servono anche per comprendere più a fondo il mondo di gioco" ha aggiunto il regista. "Dunque sì, ce ne sarà un po', ma in questo film non vedrete molte mascelle strappate via."

Kojima ha ancora tante idee, ma non si stupisce che voglia abbandonare la serie dopo Death Stranding 2: On the Beach Kojima ha ancora tante idee, ma non si stupisce che voglia abbandonare la serie dopo Death Stranding 2: On the Beach

Insomma, Sarnoski punterà a trasporre in maniera fedele l'universo creato da Hideo Kojima, senza spingersi troppo oltre per quanto concerne la durezza delle situazioni e provando a colpire gli spettatori in una maniera differente.

Una storia originale

Come già rivelato dal regista, il film di Death Stranding racconterà una storia originale, che "si svolge all'interno del mondo del videogioco", ma con un gruppo di personaggi differenti rispetto a quelli che conosciamo.

Il personaggio di Elle Fanning in Death Stranding 2: On The Beach
Il personaggio di Elle Fanning in Death Stranding 2: On The Beach

"Ci saranno alcuni personaggi in comune che i fan saranno entusiasti di rivedere, ma sarà a tutti gli effetti una mia storia ambientata in questo universo", ha rivelato Sarnoski qualche tempo fa, in attesa dell'inizio delle riprese, che dovrebbero partire l'anno prossimo.

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