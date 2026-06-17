Le ciclopiche vendite potenziali di GTA 6 spingono il titolo Take-Two, che ritorna ai livelli dello scorso maggio

Le recenti indiscrezioni e le analisi di mercato riguardanti la data di uscita e le vendite potenziali di GTA 6 stanno spingendo le azioni di Take-Two Interactive . Nella giornata di martedì, il titolo dell'azienda ha chiuso le contrattazioni registrando un rialzo superiore al 6%. Sebbene l'assenza di comunicazioni ufficiali da parte di Rockstar Games avesse inizialmente sollevato interrogativi su questo balzo improvviso, l'incremento è da attribuirsi a fattori finanziari e strategici.

Un lancio titanico

A fare da traino è stato principalmente un nuovo report pubblicato da TheFly (tramite StockTwits). Secondo l'analisi dei dati, GTA 6 potrebbe raggiungere la cifra di 45 milioni di copie vendute già nella finestra di lancio. Si tratta di una stima che rivede nettamente al rialzo le precedenti previsioni circolate negli ultimi due anni, che si assestavano tra i 20 e i 25 milioni di unità, e che supera di gran lunga il record stabilito nel 2013 dal predecessore GTA V, capace di piazzare oltre 11 milioni di copie nel suo primo giorno sul mercato.

Queste proiezioni hanno prevedibilmente rassicurato gli investitori, riportando il valore delle azioni di Take-Two ai livelli massimi dallo scorso maggio, periodo in cui l'azienda aveva presentato un resoconto trimestrale particolarmente positivo.

A consolidare la fiducia dei mercati è intervenuta anche la società di consulenza finanziaria Piper Sandler, che ha fornito nuove indicazioni per gli azionisti. Gli analisti hanno mantenuto per Take-Two un rating "Overweight", fissando un obiettivo di prezzo a 280 dollari, un valore superiore di circa il 20% rispetto alle attuali quotazioni.

Piper Sandler ha inoltre dissipato i timori sollevati da alcuni investitori, i quali ipotizzavano che il lancio di un colosso come Grand Theft Auto VI potesse cannibalizzare o impattare negativamente il proficuo settore mobile dell'azienda. La società di analisi ha chiarito la questione spiegando che i due mercati si rivolgono a bacini di consumatori sostanzialmente differenti, azzerando i rischi di sovrapposizione.

Infine, a corroborare la solidità del titolo in borsa hanno contribuito le recenti dichiarazioni del CEO di Take-Two, Strauss Zelnick. Durante lo scorso fine settimana, in un video diventato virale su TikTok, il dirigente ha ribadito che l'uscita di GTA VI è prevista per il 19 novembre. Questa affermazione, unita a recenti report da parte di fonti ritenute affidabili nel settore che confermano il rispetto della tabella di marcia, ha notevolmente rafforzato la convinzione degli azionisti sul fatto che il titolo non subirà ritardi rispetto alla data prefissata.