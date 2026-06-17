Se vuoi acquistare un Apple Watch questo può essere il momento giusto: Series 11 è al minimo storico

Il dispositivo raccoglie numerose informazioni sulla salute , permettendo di ricevere avvisi in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, controllare i dati registrati durante il sonno tramite l'app Parametri Vitali e misurare il livello di ossigeno nel sangue .

Su Amazon, oggi, Apple Watch Series 11 cala di prezzo grazie ad una promozione attiva: puoi acquistarlo in offerta con uno sconto attivo del 27% ed un costo finale e totale di 359€ (minimo storico) . Accedi alla pagina dedicata direttamente tramite questo link , oppure sfrutta e clicca sul banner qui giù: Tra le novità principali di questa versione troviamo un nuovo parametro dedicato al monitoraggio del sonno , utile per comprendere meglio la qualità del riposo e migliorare le proprie abitudini quotidiane.

Ulteriori dettagli sullo smartwatch

Il design sottile e leggero rende Series 11 comodo da indossare per tutto il giorno, anche durante la notte. Pensato per gli appassionati dello sport e dell'attività fisica, offre strumenti avanzati per gli allenamenti come Ritmo definito, Zone di frequenza cardiaca e Carico di allenamento.

La batteria garantisce fino a 24 ore di utilizzo normale, con ricarica rapida che permette di ottenere fino a 8 ore di autonomia in soli 15 minuti.

Il display è più resistente ai graffi rispetto alla generazione precedente, con protezione dall'acqua fino a 50 metri e certificazione contro la polvere IP6X. Sul fronte sicurezza, Apple Watch Series 11 può rilevare cadute gravi e incidenti automobilistici.