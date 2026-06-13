Il film di Death Stranding racconterà una storia originale

Annunciato nel 2022, l'adattamento cinematografico di Death Stranding è in lavorazione. Comunque sia, sono stati svelati alcuni dettagli del progetto. Il regista Michael Sarnoski (già noto per A Quiet Place - Giorno 1) ha confermato che la pellicola non sarà una riproposizione diretta dell'opera videoludica di Hideo Kojima, ma che avrà una storia originale.

Sceneggiatura in corso

In una recente intervista, Sarnoski ha fornito un aggiornamento sullo stato dei lavori: "Sto scrivendo la sceneggiatura in questo momento, spero di aver quasi finito e sono davvero entusiasta di immergermici". Invece di ripercorrere il viaggio di Sam Porter Bridges, il regista ha spiegato di voler proporre "una storia con i miei personaggi personali e il mio angolo di mondo", con l'obiettivo di "esplorare qualcosa di significativo per me". Tuttavia, ha lasciato la porta aperta per i fan dell'opera originale, suggerendo che gli spettatori "potrebbero vedere apparire alcuni personaggi del gioco".

La visione di Sarnoski sembra aver trovato il favore della casa di produzione A24. Secondo il regista, i produttori "hanno letto una bozza. Stiamo lavorando ad alcune revisioni insieme e sembrano tutti super entusiasti e felici".

Sarnoski ha condiviso un aneddoto anche su Hideo Kojima, l'autore dei videogiochi, e su come si è confrontato con lui, lodandone la cultura cinematografica: "Sono rimasto colpito dal fatto che quando ha letto il copione, senza che io dovessi parlargliene, conosceva ogni singola citazione. Diceva: 'Oh, lì stai facendo un riferimento a Va' e vedi. Lo vedo. Mi piace'. Conosce i film incredibilmente bene".

Il progetto di Death Stranding si inserisce in un filone di adattamenti videoludici curati da A24 che è al lavoro anche su un adattamento cinematografico di Elden Ring diretto da Alex Garland, le cui riprese sono attualmente in corso in vista di un'uscita prevista per il 2028.