Palworld 1.0 arriva a luglio, ma Pocketpair ha confermato l'assenza delle evoluzioni

Al momento non è stata diffusa una lista dettagliata di tutte le novità previste, ma il publishing e community lead della società, John "Bucky" Buckley, ha condiviso alcune informazioni sul canale Discord ufficiale del gioco. Sottolineando la mastodontica portata dell'update , Buckley ha dichiarato: "La 1.0 è di scala più grande rispetto a qualsiasi aggiornamento abbiamo mai pubblicato".

Palworld si prepara a uscire dall'accesso anticipato. Come saprete , lo studio di sviluppo Pocketpair ha annunciato che l'aggiornamento 1.0 , che segnerà il lancio ufficiale del gioco, sarà disponibile a partire dal 10 luglio 2026. La pubblicazione avverrà in contemporanea su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S e all'interno del catalogo Game Pass.

Niente evoluzioni

Tuttavia, l'esponente di Pocketpair ha anche chiarito che una delle funzionalità più richieste dai giocatori non sarà presente. Rispondendo alle speculazioni su un possibile sistema di evoluzione che permettesse ai Pal di crescere permanentemente assumendo forme più grandi e forti, Buckley è stato netto: "Non è mai stato pianificato. Mai cancellato. Non in pausa. Non faremo le evoluzioni".

Dal punto di vista del design, l'implementazione retroattiva di una meccanica di evoluzione risulta complessa in un titolo le cui dinamiche di base e il bilanciamento generale non sono stati progettati per supportarla. A questo si aggiunge la causa legale in corso che vede Pocketpair contrapposta a The Pokémon Company: sebbene alcuni esperti legali ritengano basse le probabilità di sconfitta per lo studio di sviluppo, alcuni credono che sia meglio evitare di aprire altri possibili contenziosi, introducendo una meccanica così simile a quella della serie Pokémon.

Nonostante l'esclusione delle evoluzioni, l'aggiornamento 1.0 si preannuncia comunque davvero corposo in termini di contenuti. Gli sviluppatori hanno infatti confermato l'aggiunta di "molti, molti, molti nuovi Pal", l'introduzione di una nuova regione esplorabile e un maggior focus sulla narrazione.