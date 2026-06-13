La causa di Nintendo contro Palworld "non ha possibilità" di vittoria per un esperto

La causa legale di Nintendo contro Palworld avrà luogo tra ottobre e novembre, permettendoci così di capire cosa accadrà al gioco di Pocketpair e più in generale quali sono le possibilità dei giochi simil-Pokémon di sopravvivere alla grande N.

Secondo un esperto di IP e videogiochi, Florian Mueller, Nintendo non ha grandi possibilità e al massimo otterrà qualche spicciolo.