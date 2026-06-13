La causa di Nintendo contro Palworld "non ha possibilità" di vittoria per un esperto

La causa legale di Nintendo contro Palworld avrà luogo tra ottobre e novembre, permettendoci così di capire cosa accadrà al gioco di Pocketpair e più in generale quali sono le possibilità dei giochi simil-Pokémon di sopravvivere alla grande N.
Secondo un esperto di IP e videogiochi, Florian Mueller, Nintendo non ha grandi possibilità e al massimo otterrà qualche spicciolo.
Le opinioni di Mueller su Nintendo e Palworld
Scrivendo su games fray, Mueller spiega che gran parte della causa di Nintendo si basa su brevetti richiesti dopo l'uscita di Palworld, e l'anno scorso l'azienda ha modificato la sua richiesta per colpire le vecchie versioni del celebre gioco di sopravvivenza, quelle esistenti "prima che Pocketpair apportasse modifiche per eliminare l'esposizione ai brevetti".
Di conseguenza, il focus della causa è ora limitato a una specifica finestra di vendite "per le quali Nintendo può chiedere il risarcimento dei danni", secondo Mueller, il tutto valido solo in Giappone. Questo restringe drasticamente la portata della presunta violazione, lasciando il risarcimento massimo stimato a 5 milioni di yen, ovvero circa 27.179 euro secondo le conversioni attuali, ammesso che la causa arrivi mai a quel punto.
"Si tratta di spiccioli per entrambe le parti, e solo di un errore di arrotondamento rispetto alle spese legali di Nintendo", dice Mueller. Non ci resta che vedere come si evolverà la situazione. Nel frattempo ricordiamo anche che a Nintendo è stato negato un altro brevetto.
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