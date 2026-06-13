Jeff Bezos punta sull’IA per progettare razzi e motori più avanzati con Prometheus

Prometheus è la nuova startup fondata da Jeff Bezos insieme a Vik Bajaj, ricercatore che ha maturato esperienza in aziende come Google X, Verily e Foresite Labs. L'obiettivo del progetto è sviluppare un "ingegnere generale artificiale", ovvero uno strumento basato sull'intelligenza artificiale pensato per progettare e migliorare sistemi complessi come razzi, motori a reazione, automobili e computer.

L'idea è quella di andare oltre i classici chatbot: non semplici assistenti conversazionali, ma veri e propri strumenti in grado di affiancare ingegneri e aziende nei processi più avanzati e articolati dell'innovazione tecnologica. Vediamo ora nel dettaglio come funziona il progetto.