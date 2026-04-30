Il Commodore 64 e lo ZX Spectrum diventano delle console portatili: THEC64 Handheld e The Spectrum Handheld

In seguito alle anticipazioni diffuse ieri, Blaze ha confermato ufficialmente la collaborazione con Retro Games Ltd per la produzione di due nuove console portatili dal design a conchiglia, simil Nintendo DS, basate sul Commodore 64 e sullo ZX Spectrum.
I due dispositivi, battezzati rispettivamente THEC64 Handheld e The Spectrum Handheld, si presentano con uno schermo IPS da 4,3 pollici e 25 giochi preinstallati ciascuno. Per compensare l'assenza della tastiera originale, i comandi sono stati semplificati, ma è comunque presente una porta USB-A che consente di collegare una tastiera esterna. Entrambe le console offrono inoltre la possibilità di caricare i propri titoli tramite scheda MicroSD.
Design e caratteristiche
Il design a conchiglia trae ispirazione da alcune delle console portatili di maggior successo del passato, rievocando al contempo lo stile dei computer portatili, dei palmari e degli organizer degli anni '80. Ogni console presenta inoltre quattro pulsanti funzione progettati per imitare i tasti dei dispositivi originali e i pulsanti menu/start/select avranno la stessa ispirazione. Questi tasti sono in plastica per THEC64 Handheld e in gomma per The Spectrum Handheld."
Specifiche tecniche THEC64 Handheld e The Spectrum Handheld
|Caratteristica
|Specifiche
|Dimensioni
|L 136 mm x A 26 mm x P 86 mm
|Peso
|235 g
|Colore
|Beige Retrò (THEC64 Handheld), Nero Classico (The Spectrum Handheld)
|Comandi
|Croce direzionale (D-Pad) e pulsanti frontali, quattro tasti funzione mappabili e tasti menu/start/select in plastica tattile (THEC64 Handheld) e in gomma (The Spectrum Handheld)
|Display
|Schermo IPS ad alta risoluzione da 4,3″ (840×480)
|Processore
|Quad Core 1.2 GHz
|Memoria
|256 MB di RAM DDR
|Connettività
|Jack per cuffie da 3,5 mm, porta I/O USB-A per tastiera esterna, porta MicroSD per il caricamento di giochi aggiuntivi
|Batteria
|Batteria da 2000 mAh (oltre 3 ore di autonomia)
|Ricarica
|USB-C (cavo incluso). Requisito minimo per la ricarica: 5V 1A (alimentatore da rete non incluso)
|Formati supportati
|
I giochi inclusi in THEC64 Handheld e The Spectrum Handheld
|Giochi THEC64 Handheld
|Giochi The Spectrum Handheld
|A Pig Quest
|Head Over Heels
|Sam's Journey
|Manic Miner
|Nebulus
|Skool Daze
|Boulder Dash
|Tiny Dungeons
|Speedball 2: Brutal Deluxe
|Archon: The Light and the Dark
|Paradroid
|The Great Escape
|Hunter's Moon Remastered
|Bounder
|Knight 'n' Grail
|Switchblade
|Aztec Challenge
|Nightmare Rally
|Krakout
|M.O.V.I.E.
|Lee
|Avenger: The Way of the Tiger II
|Druid
|Bugaboo the Flea
|Encounter!
|Devwill Too ZX
|Galencia
|Hammerfist
|Ice Guys
|Hammer Knight
|Metal Warrior Ultra
|Penguin Attack
|Millie & Molly
|S1NCLA1R C1TY
|Planet Golf
|Shovel Adventure
|Shadow Switcher
|Snake Escape
|Spherical
|Sorcerer Kid Adventure
|Squish 'Em
|Splat!
|Steel Ranger
|Tourmaline
|X-Out
|Where Time Stood Still
|Yeti Mountain
|Zynaps
|It's Magic 2
|Starquake
Per quanto riguarda le tempistiche e i costi, il lancio di THEC64 Handheld e The Spectrum Handheld è fissato per il mese di ottobre 2026, con i preordini già aperti a partire da oggi. Il prezzo di listino dell'edizione standard per il mercato europeo è di 129,99 euro (109,99 sterline o 129,99 dollari).
L'azienda ha inoltre annunciato delle "Collector's Edition" per entrambi i dispositivi. Queste edizioni includeranno una custodia rigida e una rivista esclusiva: Crash per la versione Spectrum e Zzap per la versione THEC64. Tali edizioni saranno limitate a sole 2000 copie per modello, acquistabili esclusivamente attraverso gli store Funstock (Regno Unito e USA), e verranno proposte a un prezzo di 149,99 euro (129,99 sterline o 149,99 dollari).