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Il Commodore 64 e lo ZX Spectrum diventano delle console portatili: THEC64 Handheld e The Spectrum Handheld

Blaze e Retro Games hanno annunciato THEC64 Handheld e The Spectrum Handheld, sostanzialmente un Commodore 64 e uno ZX Spectrum portatili.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   30/04/2026
Il TheC64 portatile

In seguito alle anticipazioni diffuse ieri, Blaze ha confermato ufficialmente la collaborazione con Retro Games Ltd per la produzione di due nuove console portatili dal design a conchiglia, simil Nintendo DS, basate sul Commodore 64 e sullo ZX Spectrum.

I due dispositivi, battezzati rispettivamente THEC64 Handheld e The Spectrum Handheld, si presentano con uno schermo IPS da 4,3 pollici e 25 giochi preinstallati ciascuno. Per compensare l'assenza della tastiera originale, i comandi sono stati semplificati, ma è comunque presente una porta USB-A che consente di collegare una tastiera esterna. Entrambe le console offrono inoltre la possibilità di caricare i propri titoli tramite scheda MicroSD.

Design e caratteristiche

Il design a conchiglia trae ispirazione da alcune delle console portatili di maggior successo del passato, rievocando al contempo lo stile dei computer portatili, dei palmari e degli organizer degli anni '80. Ogni console presenta inoltre quattro pulsanti funzione progettati per imitare i tasti dei dispositivi originali e i pulsanti menu/start/select avranno la stessa ispirazione. Questi tasti sono in plastica per THEC64 Handheld e in gomma per The Spectrum Handheld."

Specifiche tecniche THEC64 Handheld e The Spectrum Handheld

Caratteristica Specifiche
Dimensioni L 136 mm x A 26 mm x P 86 mm
Peso 235 g
Colore Beige Retrò (THEC64 Handheld), Nero Classico (The Spectrum Handheld)
Comandi Croce direzionale (D-Pad) e pulsanti frontali, quattro tasti funzione mappabili e tasti menu/start/select in plastica tattile (THEC64 Handheld) e in gomma (The Spectrum Handheld)
Display Schermo IPS ad alta risoluzione da 4,3″ (840×480)
Processore Quad Core 1.2 GHz
Memoria 256 MB di RAM DDR
Connettività Jack per cuffie da 3,5 mm, porta I/O USB-A per tastiera esterna, porta MicroSD per il caricamento di giochi aggiuntivi
Batteria Batteria da 2000 mAh (oltre 3 ore di autonomia)
Ricarica USB-C (cavo incluso). Requisito minimo per la ricarica: 5V 1A (alimentatore da rete non incluso)
Formati supportati
  • Formati THEC64 Handheld: Possibilità di selezionare tra C64 PAL/NTSC, C64C PAL/NTSC, C64SX PAL/NTSC, PET64 PAL/NTSC, C64 GS.
  • Formati The Spectrum Handheld: Possibilità di selezionare tra Spectrum 48K, Spectrum 48K (NTSC), Spectrum 128K, Spectrum +2, Spectrum +2A, Spectrum +3, Spectrum +3e, Spectrum 16K. Supporto per underclock/overclock della CPU dello Spectrum.
Il THEC64 Handheld
Il THEC64 Handheld
Il The Spectrum Handheld
Il The Spectrum Handheld

I giochi inclusi in THEC64 Handheld e The Spectrum Handheld

Giochi THEC64 Handheld Giochi The Spectrum Handheld
A Pig Quest Head Over Heels
Sam's Journey Manic Miner
Nebulus Skool Daze
Boulder Dash Tiny Dungeons
Speedball 2: Brutal Deluxe Archon: The Light and the Dark
Paradroid The Great Escape
Hunter's Moon Remastered Bounder
Knight 'n' Grail Switchblade
Aztec Challenge Nightmare Rally
Krakout M.O.V.I.E.
Lee Avenger: The Way of the Tiger II
Druid Bugaboo the Flea
Encounter! Devwill Too ZX
Galencia Hammerfist
Ice Guys Hammer Knight
Metal Warrior Ultra Penguin Attack
Millie & Molly S1NCLA1R C1TY
Planet Golf Shovel Adventure
Shadow Switcher Snake Escape
Spherical Sorcerer Kid Adventure
Squish 'Em Splat!
Steel Ranger Tourmaline
X-Out Where Time Stood Still
Yeti Mountain Zynaps
It's Magic 2 Starquake

Per quanto riguarda le tempistiche e i costi, il lancio di THEC64 Handheld e The Spectrum Handheld è fissato per il mese di ottobre 2026, con i preordini già aperti a partire da oggi. Il prezzo di listino dell'edizione standard per il mercato europeo è di 129,99 euro (109,99 sterline o 129,99 dollari).

L'azienda ha inoltre annunciato delle "Collector's Edition" per entrambi i dispositivi. Queste edizioni includeranno una custodia rigida e una rivista esclusiva: Crash per la versione Spectrum e Zzap per la versione THEC64. Tali edizioni saranno limitate a sole 2000 copie per modello, acquistabili esclusivamente attraverso gli store Funstock (Regno Unito e USA), e verranno proposte a un prezzo di 149,99 euro (129,99 sterline o 149,99 dollari).

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