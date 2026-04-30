Il Commodore 64 e lo ZX Spectrum diventano delle console portatili: THEC64 Handheld e The Spectrum Handheld

I due dispositivi, battezzati rispettivamente THEC64 Handheld e The Spectrum Handheld , si presentano con uno schermo IPS da 4,3 pollici e 25 giochi preinstallati ciascuno. Per compensare l'assenza della tastiera originale, i comandi sono stati semplificati, ma è comunque presente una porta USB-A che consente di collegare una tastiera esterna. Entrambe le console offrono inoltre la possibilità di caricare i propri titoli tramite scheda MicroSD .

In seguito alle anticipazioni diffuse ieri, Blaze ha confermato ufficialmente la collaborazione con Retro Games Ltd per la produzione di due nuove console portatili dal design a conchiglia, simil Nintendo DS, basate sul Commodore 64 e sullo ZX Spectrum .

Design e caratteristiche

Il design a conchiglia trae ispirazione da alcune delle console portatili di maggior successo del passato, rievocando al contempo lo stile dei computer portatili, dei palmari e degli organizer degli anni '80. Ogni console presenta inoltre quattro pulsanti funzione progettati per imitare i tasti dei dispositivi originali e i pulsanti menu/start/select avranno la stessa ispirazione. Questi tasti sono in plastica per THEC64 Handheld e in gomma per The Spectrum Handheld."

Specifiche tecniche THEC64 Handheld e The Spectrum Handheld

Caratteristica Specifiche Dimensioni L 136 mm x A 26 mm x P 86 mm Peso 235 g Colore Beige Retrò (THEC64 Handheld), Nero Classico (The Spectrum Handheld) Comandi Croce direzionale (D-Pad) e pulsanti frontali, quattro tasti funzione mappabili e tasti menu/start/select in plastica tattile (THEC64 Handheld) e in gomma (The Spectrum Handheld) Display Schermo IPS ad alta risoluzione da 4,3″ (840×480) Processore Quad Core 1.2 GHz Memoria 256 MB di RAM DDR Connettività Jack per cuffie da 3,5 mm, porta I/O USB-A per tastiera esterna, porta MicroSD per il caricamento di giochi aggiuntivi Batteria Batteria da 2000 mAh (oltre 3 ore di autonomia) Ricarica USB-C (cavo incluso). Requisito minimo per la ricarica: 5V 1A (alimentatore da rete non incluso) Formati supportati Formati THEC64 Handheld: Possibilità di selezionare tra C64 PAL/NTSC, C64C PAL/NTSC, C64SX PAL/NTSC, PET64 PAL/NTSC, C64 GS.

Possibilità di selezionare tra C64 PAL/NTSC, C64C PAL/NTSC, C64SX PAL/NTSC, PET64 PAL/NTSC, C64 GS. Formati The Spectrum Handheld: Possibilità di selezionare tra Spectrum 48K, Spectrum 48K (NTSC), Spectrum 128K, Spectrum +2, Spectrum +2A, Spectrum +3, Spectrum +3e, Spectrum 16K. Supporto per underclock/overclock della CPU dello Spectrum.

Il THEC64 Handheld

Il The Spectrum Handheld

I giochi inclusi in THEC64 Handheld e The Spectrum Handheld



Giochi THEC64 Handheld Giochi The Spectrum Handheld A Pig Quest Head Over Heels Sam's Journey Manic Miner Nebulus Skool Daze Boulder Dash Tiny Dungeons Speedball 2: Brutal Deluxe Archon: The Light and the Dark Paradroid The Great Escape Hunter's Moon Remastered Bounder Knight 'n' Grail Switchblade Aztec Challenge Nightmare Rally Krakout M.O.V.I.E. Lee Avenger: The Way of the Tiger II Druid Bugaboo the Flea Encounter! Devwill Too ZX Galencia Hammerfist Ice Guys Hammer Knight Metal Warrior Ultra Penguin Attack Millie & Molly S1NCLA1R C1TY Planet Golf Shovel Adventure Shadow Switcher Snake Escape Spherical Sorcerer Kid Adventure Squish 'Em Splat! Steel Ranger Tourmaline X-Out Where Time Stood Still Yeti Mountain Zynaps It's Magic 2 Starquake

Per quanto riguarda le tempistiche e i costi, il lancio di THEC64 Handheld e The Spectrum Handheld è fissato per il mese di ottobre 2026, con i preordini già aperti a partire da oggi. Il prezzo di listino dell'edizione standard per il mercato europeo è di 129,99 euro (109,99 sterline o 129,99 dollari).

L'azienda ha inoltre annunciato delle "Collector's Edition" per entrambi i dispositivi. Queste edizioni includeranno una custodia rigida e una rivista esclusiva: Crash per la versione Spectrum e Zzap per la versione THEC64. Tali edizioni saranno limitate a sole 2000 copie per modello, acquistabili esclusivamente attraverso gli store Funstock (Regno Unito e USA), e verranno proposte a un prezzo di 149,99 euro (129,99 sterline o 149,99 dollari).