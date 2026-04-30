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Atomfall diventerà una serie TV e ci porterà in un nuovo mondo post-apocalittico

Rebellion ha annunciato che il suo videogioco d'azione Atomfall diventerà una serie TV: ci permetterà di esplorare così un mondo post-apocalittico inglese.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   30/04/2026
Un soldato di Atomfall in una cittadina inglese in mezzo alle montagne
Atomfall
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Lo scorso anno, lo studio britannico Rebellion ha proposto al mondo il suo nuovo gioco di ruolo d'azione a mappa aperta: Atomfall. L'opera ha ottenuto un discreto successo nel periodo di lancio, sufficiente da spingere Two Brothers Pictures (The Tourist) a realizzarne una serie TV.

Vediamo quanto sappiamo sul progetto in mano a Harry e Jack Williams.

Cosa è stato detto sulla serie TV di Atomfall

Il CEO di Rebellion Jason Kingsley ha dichiarato: "Harry e Jack hanno dimostrato un amore evidente per Atomfall e hanno parlato dei loro finali mentre giocavano. È sempre entusiasmante lavorare con persone che condividono la stessa passione per la creazione e il racconto di grandi storie, e siamo certi che questa partnership aiuterà a realizzare una serie televisiva che entusiasmerà i fan del gioco e non solo."

Viene affermato che lo scopo della serie TV è di "espandere la mitologia alla base del videogioco", puntando però al tempo stesso a "rimanere fedele al suo tono, ai suoi temi e alle sue radici britanniche". Sebbene non ci siano conferme, pare quindi che non sarà una riproposizione uno a uno della storia del videogioco.

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Ricordiamo che Atomfall si ispira al disastro nucleare di Windscale del 1957. Il gioco è ambientato nella Lake District Quarantine Zone, anni dopo l'incidente. Chi si trova ancora all'interno è diviso in fazioni in lotta tra loro. Il protagonista è una persona senza memoria e deve capire cosa sta accadendo. L'opera si ispira ai classici sci-fi inglesi, al folk horror, al timore per il nucleare e alla mitologia antica. Atomfall ha anche vinto il Best British Game ai BAFTA del 2026.

Ecco la nostra recensione di Atomfall.

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