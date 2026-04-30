One Piece Odyssey per PS5 è in offerta su Amazon: puoi acquistare la tua copia al minimo storico sulla piattaforma

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante che coinvolge One Piece Odyssey per PS5 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 53% per un costo finale d'acquisto di 20,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: La storia inizia su un'isola misteriosa, dove Rufy decide di esplorare il territorio nel tentativo di ritrovare i membri dispersi della sua ciurma. Tuttavia, ciò che sembra una semplice missione di ricerca si trasforma rapidamente in un viaggio pieno di eventi inattesi, tra rovine enigmatiche e creature mai viste prima.
Ulteriori dettagli sul gioco
L'isola nasconde segreti antichi e pericoli sconosciuti, e ogni scoperta porta i protagonisti a fare i conti con situazioni sempre più complesse. L'entusiasmo iniziale dell'equipaggio lascia presto spazio a una trama più profonda e imprevedibile, ricca di misteri da svelare.
Il gioco permette di vivere l'avventura insieme ai personaggi iconici della serie, con la possibilità di controllare non solo Rufy, ma anche Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky e Brook. Ognuno di loro contribuisce con abilità uniche, rendendo il gameplay vario e strategico.
Dal punto di vista del gameplay, One Piece Odyssey combina elementi tipici dei giochi di ruolo con un'impostazione ispirata al mondo di One Piece. Le missioni, i combattimenti e i dungeon sono progettati per offrire un'esperienza coerente con l'universo narrativo, ma arricchita da un approccio originale. Qui la nostra recensione.