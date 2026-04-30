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One Piece Odyssey per PS5 è in offerta su Amazon: puoi acquistare la tua copia al minimo storico sulla piattaforma

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che fa calare al minimo storico il prezzo di One Piece Odyssey per PS5.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   30/04/2026
One Piece Odyssey
One Piece Odyssey
One Piece Odyssey
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Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante che coinvolge One Piece Odyssey per PS5 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 53% per un costo finale d'acquisto di 20,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: La storia inizia su un'isola misteriosa, dove Rufy decide di esplorare il territorio nel tentativo di ritrovare i membri dispersi della sua ciurma. Tuttavia, ciò che sembra una semplice missione di ricerca si trasforma rapidamente in un viaggio pieno di eventi inattesi, tra rovine enigmatiche e creature mai viste prima.

Ulteriori dettagli sul gioco

L'isola nasconde segreti antichi e pericoli sconosciuti, e ogni scoperta porta i protagonisti a fare i conti con situazioni sempre più complesse. L'entusiasmo iniziale dell'equipaggio lascia presto spazio a una trama più profonda e imprevedibile, ricca di misteri da svelare.

One Piece Odyssey 2

Il gioco permette di vivere l'avventura insieme ai personaggi iconici della serie, con la possibilità di controllare non solo Rufy, ma anche Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky e Brook. Ognuno di loro contribuisce con abilità uniche, rendendo il gameplay vario e strategico.

Dal punto di vista del gameplay, One Piece Odyssey combina elementi tipici dei giochi di ruolo con un'impostazione ispirata al mondo di One Piece. Le missioni, i combattimenti e i dungeon sono progettati per offrire un'esperienza coerente con l'universo narrativo, ma arricchita da un approccio originale. Qui la nostra recensione.

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