One Piece Odyssey per PS5 è in offerta su Amazon: puoi acquistare la tua copia al minimo storico sulla piattaforma

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante che coinvolge One Piece Odyssey per PS5 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 53% per un costo finale d'acquisto di 20,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: La storia inizia su un'isola misteriosa, dove Rufy decide di esplorare il territorio nel tentativo di ritrovare i membri dispersi della sua ciurma. Tuttavia, ciò che sembra una semplice missione di ricerca si trasforma rapidamente in un viaggio pieno di eventi inattesi, tra rovine enigmatiche e creature mai viste prima.