Samsung segna utili record e avverte: la crisi dei chip peggiorerà nel 2027

Chip in crisi anche nel 2027

Nel dettaglio, il colosso sudcoreano ha registrato un utile operativo trimestrale di 57 mila miliardi di won (circa 38 miliardi e 400 milioni di euro), di cui ben 53.700 miliardi di won (circa 36 miliardi e 100 milioni di euro) provenienti dalla divisione chip. Si tratta di un balzo significativo rispetto ai 1.100 miliardi di won dello stesso periodo dell'anno precedente.

La crescita dei profitti della divisione chip di Samsung nel 2026 è impressionante

I ricavi complessivi sono cresciuti del 69% su base annua, raggiungendo 133.900 miliardi di won (circa 90 miliardi di euro). Il risultato è stato sostenuto dalla crescente richiesta di chip avanzati utilizzati nei sistemi IA, in particolare negli acceleratori sviluppati da aziende come NVIDIA.

La diffusione dei data center dedicati all'IA ha spinto i produttori a concentrare le risorse sui chip più avanzati, riducendo però la disponibilità di soluzioni tradizionali. Questo spostamento sta contribuendo a creare squilibri nell'offerta complessiva. Samsung ha inoltre confermato di aver siglato contratti pluriennali con diversi clienti per garantire la fornitura futura di chip, senza però fornire dettagli su partner e condizioni. L'obiettivo è mettere al sicuro le forniture in un mercato sempre più competitivo.

Secondo i dirigenti dell'azienda, la domanda attuale supera già la capacità produttiva disponibile. Le previsioni indicano che il divario tra domanda e offerta potrebbe ampliarsi ulteriormente entro il 2027, anche a causa dei tempi necessari per costruire nuovi impianti produttivi. Nel frattempo, le grandi aziende tecnologiche continuano ad aumentare gli investimenti in IA, rafforzando le prospettive di crescita del settore. Tuttavia, persistono alcune incognite legate ai costi energetici e alla logistica, influenzati anche dall'andamento dei prezzi del petrolio e dalla guerra in Iran, che fa aumentare i costi anche dei circuiti stampati.