YouTube: Picture in Picture gratis per tutti, anche senza Premium, ma con un limite importante

La distribuzione avverrà progressivamente nei prossimi mesi e coinvolgerà dispositivi Android, iOS, oltre a iPhone e iPad. Non si tratta quindi di una novità immediata e uniforme, ma di un aggiornamento graduale su scala globale.

Come funziona il PiP su YouTube

Ci sarà una distinzione importante tra utenti gratuiti e abbonati. Senza sottoscrizione Premium, il Picture in Picture sarà disponibile solo per contenuti non musicali. Video come tutorial, recensioni, vlog e documentari potranno continuare in background, mentre i contenuti musicali resteranno esclusi.

Il PiP su YouTube

Questa limitazione mantiene un vantaggio per gli utenti a pagamento, per i quali la funzione resta attiva anche sui video musicali. In pratica, la versione gratuita si avvicina a quella offerta dal piano Premium Lite, senza però includere tutte le funzionalità.

Dal punto di vista tecnico, l'attivazione non dipende solo dall'account. È necessario abilitare il Picture in Picture anche a livello di sistema operativo. Su Android bisogna intervenire nelle impostazioni dell'app, mentre su iOS serve almeno la versione 15 del sistema e l'attivazione nelle impostazioni generali. All'interno dell'app YouTube è inoltre richiesta un'ulteriore attivazione, anche se la posizione esatta dell'opzione può variare. Alcune indicazioni la collocano nella sezione "Riproduzione", mentre altre fanno riferimento alle impostazioni generali, segno di una documentazione non del tutto aggiornata.

Al momento, la funzione gratuita non risulta ancora disponibile in modo diffuso in Italia. Voi siete già riuscito a provarlo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.