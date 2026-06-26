Apple iPhone Air da 256 GB in sconto al minimo storico su Amazon per le offerte Prime

Su Amazon è attualmente disponibile lo smartphone iPhone Air da 256 GB a 876,49 € rispetto al prezzo consigliato di 1.239 €, permettendoti di risparmiare fino al 29%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Si tratta di uno smartphone super sottile, con uno spessore di soli 5,6 mm e struttura in titanio che lo rende ancora più resistente. Il dispositivo utilizza il chip A19 Pro per ottime prestazioni. Tuttavia, sappi che il comparto fotografico si limita a una sola fotocamera e la batteria ha una capacità di soli 3.149 mAh, con conseguenti limiti in termini di autonomia.

Apple iPhone Air

Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.