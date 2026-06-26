Virtua Fighter Crossroads mostra la modalità avventura in un nuovo video panoramico

Sega ha pubblicato un nuovo trailer panoramico su Virtua Fighter Crossroads, incentrato in particolare sulla modalità avventura, che rappresenta un elemento fondamentale in questo nuovo capitolo che presenta una struttura mista.
Il gioco è infatti sostanzialmente un picchiaduro uno contro uno in 3D come impone la tradizione della serie, che di fatto ha contribuito a inventare questo genere di videogioco, ma i combattimenti sono legati in maniera organica a una vera e propria avventura in terza persona.
Su questo elemento si concentra questo video, con gli sviluppatori di RGG Studio, il team responsabile della serie Yakuza/Like a Dragon, a spiegare qualcosa di come funzioni questa nuova modalità, destinata a far evolvere la serie in nuove direzioni.
Picchiaduro con variazioni
È vero che il picchiaduro 1v1 resta fondamentale nel gameplay di Virtua Fighter Crossroads, ma l'avventura è una sorta di tessuto connettivo che collega l'intera esperienza in maniera organica, inserendo gli scontri in un contesto più dinamico e profondo.
Per saperne di più, vi rimandiamo al nostro speciale in cui spieghiamo come RGG Studio sta reinventando il fighting game con storia e mondo aperto, mentre qualcosa può essere visto anche nel video riportato qui sopra.
Come vediamo nel trailer, il gioco propone un'alternanza tra esplorazione delle ambientazioni 3D, peraltro costruite con notevole attenzione al dettaglio e all'atmosfera tipica della serie, e i momenti di scontro più classici, creando una maggiore immedesimazione nei personaggi.
Il gioco non ha ancora una data di uscita ma è previsto arrivare nel corso del 2027.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.