Virtua Fighter Crossroads mostra la modalità avventura in un nuovo video panoramico

Sega ha pubblicato un nuovo trailer panoramico su Virtua Fighter Crossroads, incentrato in particolare sulla modalità avventura, che rappresenta un elemento fondamentale in questo nuovo capitolo che presenta una struttura mista.

Il gioco è infatti sostanzialmente un picchiaduro uno contro uno in 3D come impone la tradizione della serie, che di fatto ha contribuito a inventare questo genere di videogioco, ma i combattimenti sono legati in maniera organica a una vera e propria avventura in terza persona.

Su questo elemento si concentra questo video, con gli sviluppatori di RGG Studio, il team responsabile della serie Yakuza/Like a Dragon, a spiegare qualcosa di come funzioni questa nuova modalità, destinata a far evolvere la serie in nuove direzioni.