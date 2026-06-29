Virtua Fighter Crossroads presenta il killer Bakunawa con un nuovo trailer dedicato

In occasione dell'EVO 2026 a Las Vegas, Sega ha pubblicato un nuovo trailer per Virtua Fighter Crossroads, il nuovo capitolo della storica serie in sviluppo presso RGG Studio: in questo caso vediamo un video incentrato sul killer Bakunawa.

Bakunawa è un personaggio inedito che sarà presente nella modalità Storia e che sarà giocabile anche in Modalità Versus, ovvero quella classica in stile arcade, che in questo caso si affianca a una struttura più profonda e complessa in stile di vero e proprio action adventure inframmezzato da scontri in stile picchiaduro.

In precedenza abbiamo visto un trailer panoramico dedicato proprio alla modalità avventura, che caratterizza questa nuova esperienza di Virtua Fighter dando un'identità nuova al picchiaduro classico, con il picchiaduro 1v1 che resta comunque fondamentale.