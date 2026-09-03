La Norvegia potrebbe diventare il primo Paese a vietare gli occhiali smart per tutelare la privacy

La Norvegia valuta il divieto degli smart glasses con fotocamera a causa dei rischi per privacy e sicurezza. Il governo teme soprattutto registrazioni clandestine e riconoscimento facciale.

La Norvegia potrebbe diventare il primo Paese a vietare gli smart glasses dotati di fotocamera, in risposta alle crescenti preoccupazioni legate alla privacy. Il governo sta valutando la possibilità di intervenire sui dispositivi capaci di scattare fotografie e registrare video, mentre aumenta il timore che possano essere utilizzati per riprendere altre persone di nascosto negli spazi pubblici. La ministra norvegese per la Digitalizzazione e la Governance Pubblica, Karianne Tung, ha dichiarato che gli smart glasses stanno mettendo sotto pressione la vita privata e la privacy delle persone. Tra gli aspetti più problematici viene citato anche il possibile utilizzo del riconoscimento facciale negli spazi pubblici.

La Norvegia è molto preoccupata dalla tecnologia di riconoscimento facciale degli occhiali smart A rendere ancora più delicata la situazione è proprio la tecnologia di riconoscimento facciale alla quale Meta starebbe lavorando per i suoi Ray-Ban smart glasses. La funzione, denominata "Name Tag", permetterebbe agli occhiali di identificare automaticamente le persone presenti nel campo visivo dell'utente e collegare i loro volti a nomi o profili personali. Gli occhiali Apple arriveranno nel 2027 e punteranno sulla privacy degli utenti Secondo quanto riportato, Meta starebbe valutando il lancio della funzione. Le preoccupazioni, tuttavia, non riguardano soltanto il riconoscimento facciale. In precedenza, alcune inchieste avevano rivelato che contractor di una società chiamata Sama, in Kenya, esaminavano filmati registrati dagli smart glasses di Meta per contribuire all'addestramento dell'intelligenza artificiale.