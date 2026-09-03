La Norvegia potrebbe diventare il primo Paese a vietare gli occhiali smart per tutelare la privacy

La Norvegia potrebbe diventare il primo Paese a vietare gli smart glasses dotati di fotocamera, in risposta alle crescenti preoccupazioni legate alla privacy. Il governo sta valutando la possibilità di intervenire sui dispositivi capaci di scattare fotografie e registrare video, mentre aumenta il timore che possano essere utilizzati per riprendere altre persone di nascosto negli spazi pubblici.
La ministra norvegese per la Digitalizzazione e la Governance Pubblica, Karianne Tung, ha dichiarato che gli smart glasses stanno mettendo sotto pressione la vita privata e la privacy delle persone. Tra gli aspetti più problematici viene citato anche il possibile utilizzo del riconoscimento facciale negli spazi pubblici.
La Norvegia è molto preoccupata dalla tecnologia di riconoscimento facciale degli occhiali smart
A rendere ancora più delicata la situazione è proprio la tecnologia di riconoscimento facciale alla quale Meta starebbe lavorando per i suoi Ray-Ban smart glasses. La funzione, denominata "Name Tag", permetterebbe agli occhiali di identificare automaticamente le persone presenti nel campo visivo dell'utente e collegare i loro volti a nomi o profili personali.
Secondo quanto riportato, Meta starebbe valutando il lancio della funzione. Le preoccupazioni, tuttavia, non riguardano soltanto il riconoscimento facciale. In precedenza, alcune inchieste avevano rivelato che contractor di una società chiamata Sama, in Kenya, esaminavano filmati registrati dagli smart glasses di Meta per contribuire all'addestramento dell'intelligenza artificiale.
La Norvegia e il divieto degli occhiali smart: stop anche alle attività di alcuni creator?
Gli smart glasses sono inoltre diventati strumenti utilizzati da alcuni autori di scherzi e contenuti per i social network. I dispositivi Meta integrano un LED bianco che segnala quando la fotocamera sta registrando e impediscono la registrazione se la luce viene coperta.
Tuttavia, alcuni modder avrebbero modificato fisicamente gli occhiali per oscurare o rimuovere il LED, consentendo registrazioni clandestine anche in luoghi particolarmente sensibili. Più recentemente, Meta ha distribuito un aggiornamento firmware obbligatorio capace di disattivare la fotocamera durante una registrazione quando rileva che il LED è stato coperto o danneggiato.