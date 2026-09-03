Gran Turismo 7, Spec IV prepara il trentesimo anniversario della serie con nuovi contenuti

Polyphony Digital ha annunciato Spec IV, il prossimo importante aggiornamento gratuito di Gran Turismo 7, che sarà pubblicato in due parti nel corso del 2026. La prima arriverà a ottobre, mentre la seconda è prevista per dicembre. La scelta di dividere l'aggiornamento è legata alla quantità di contenuti che lo studio intende introdurre nel gioco in vista delle celebrazioni per il 30° anniversario di Gran Turismo, che ricorrerà nel 2027.

A presentare l'iniziativa è stato Kazunori Yamauchi, presidente di Polyphony Digital e creatore della serie, spiegando che Spec IV servirà anche a dare il via alle celebrazioni insieme alla community. "In vista del 30° anniversario dell'uscita originale di Gran Turismo nel 2027, stiamo preparando un aggiornamento gratuito Spec IV per Gran Turismo 7, per dare il via ai festeggiamenti con i nostri giocatori", ha dichiarato Yamauchi.

Tra le novità già confermate ci sono due circuiti. Il primo sarà Sportsland SUGO, in Giappone, che entrerà nel gioco con l'aggiornamento di ottobre. Il tracciato è caratterizzato da diversi cambi di altitudine, da un layout scorrevole e dal celebre ponte Dunlop.

A dicembre sarà invece la volta di Autumn Ring, uno dei circuiti più legati alla storia della serie. Il tracciato aveva fatto il suo debutto nel Gran Turismo originale e tornerà quindi in Gran Turismo 7 dopo diversi anni di assenza. "Sono molto felice di riportare questo circuito in Gran Turismo 7 con l'uscita di dicembre e di permettere a milioni di giocatori di provarlo per la prima volta", ha commentato Yamauchi.

Sul fronte delle automobili sono previste complessivamente 12 nuove vetture distribuite tra i due aggiornamenti. Polyphony Digital non ha ancora comunicato quali saranno i modelli scelti, rimandando la loro presentazione a una data successiva.

Spec IV introdurrà inoltre nuovi modi per affrontare le competizioni. Tra questi ci saranno gli Online Drift Trials, dedicati alle gare di derapata e alla capacità dei piloti di gestire controllo, precisione e stile, e le Shuffle Races, che proporranno condizioni casuali nelle competizioni online, costringendo i partecipanti ad adattare strategie e approccio alla gara.

Le informazioni complete sui contenuti delle due parti di Spec IV saranno comunicate durante il Gran Turismo World Series Round 3 di Singapore, in programma il 3 ottobre. In quell'occasione Polyphony Digital presenterà ulteriori dettagli su automobili, circuiti, modalità e funzionalità in arrivo con gli aggiornamenti di ottobre e dicembre.