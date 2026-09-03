Until Dawn 2: annunciata la data di uscita su PS5 e nuovo trailer dallo State of Play

Il filmato alterna momenti di tensione, scoperte inquietanti e dilemmi morali che anticipano il ritorno del celebre Butterfly Effect, ora ampliato e più incisivo che mai. Firesprite ha confermato che ogni decisione potrà modificare radicalmente il corso degli eventi, determinando chi sopravvive e chi invece soccombe alle minacce dell'isola di Akishima.

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer mostrato durante lo State of Play, offrendo un primo assaggio dell'atmosfera, dei personaggi e delle scelte che plasmeranno il destino della troupe di "Dead True", un gruppo di finti cacciatori di fantasmi catapultato in un incubo reale.

Sony e Firesprite hanno annunciato ufficialmente la data di uscita di Until Dawn 2 , che arriverà su PS5 il 28 gennaio 2027 .

Nuovi dettagli

Dal PlayStation Blog inoltre apprendiamo che la storia è sviluppata in collaborazione con AdHoc Studio, autori dell'acclamato Dispatch, e promette un intreccio ricco di personaggi complessi, relazioni fragili e dialoghi affilati. Il trailer mostra la crew di Dead Trueimpegnata a indagare sul Blackwood Sanitorium, dove la nuova arrivata Izzy scopre qualcosa di sconvolgente. Successivamente, il gruppo incontra Yoona, sopravvissuta a un attacco soprannaturale, che li indirizza verso una remota isola del Pacifico abbandonata dagli anni '70 e custode di segreti antichi e vendicativi.

I preordini di Until Dawn 2 apriranno il 10 settembre, accompagnati da una serie di contenuti bonus pensati per arricchire l'esperienza dei giocatori fin dal lancio. Oltre alla Standard Edition, sarà disponibile la Digital Deluxe Edition, che includerà una serie di extra, tra cui il Diorama of Death, una funzione che consente di rivivere ogni morte possibile attraverso piccole scenografie interattive che mostrano angolazioni alternative e dettagli aggiuntivi dei vari finali tragici.