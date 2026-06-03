Until Dawn 2 è stato annunciato allo State of Play: dopo la montagna, tocca a un'isola tropicale

La data di uscita su PS5 è fissata per il 2027 . Il gioco è sviluppato da Firesprite Games.

Durante lo State of Play di giugno 2026 Sony ha svelato il suo nuovo horror, Until Dawn 2 , che da tempo era stato suggerito dai rumor.

Il trailer di Until Dawn 2

Until Dawn 2 ci porta su un'isola tropicale, dove i protagonisti devono esplorare un resort abbandonato dove rischieranno ovviamente di trovare la morte. Come nel primo gioco, sarà un titolo narrativo nel quale le nostre scelte saranno centrali per determinare il destino dei nostri personaggi.

Il team ha affermato che svelerà di più riguardo al gioco più avanti. Supponiamo che ci sarà data una panoramica più dettagliata dei personaggi, un gruppo che deve fare delle riprese e indagare sui misteri dell'isola tropicale. Ovviamente risveglieranno qualche tipo di minaccia, forse reale forse soprannaturale.

Diteci, vi ispira questo nuovo titolo? Vi lasciamo alla nostra recensione della versione PS5 di Until Dawn.